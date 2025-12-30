Плевен посреща Новата година с голям концерт

С концерт на младата и талантлива поп-звезда Михаела Маринова и народния певец Илия Луков, Плевен ще изпрати старата и ще посрещне Новата година. Празничното събитие, организирано от Община Плевен на площад „Възраждане“, ще започне в 22.00 часа, когато на сцената ще се качат и музикалните звезди д-р Мартин Николов и китаристът Мартин Янков. Водещ на новогодишната нощ ще бъде актьорът от плевенския Драматично-куклен театър Иван Жунтовски.

След това от 23.00 часа за плевенчани и гостите на града ще пее Михаела Маринова - участник в редица формати и носител на множество награди за певчески талант.

Точно в полунощ ще отбележим идването на Новата 2026 година с празнична заря, а дошлите на площада ще могат заедно да се хванат на традиционното Дунавско хоро. За всички присъстващи 10 минути след това започват изпълненията на българския народен певец и композитор Илия Луков.

Нека заедно изпратим старата година и посрещнем Новата с пожелания за здраве, благополучие и повече споделени моменти!