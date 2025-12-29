Благотворителен базар в Коледното градче на Плевен

Днес, 29 декември 2025 г., в Коледното градче на Плевен благотворителният базар е в подкрепа на 21-годишния Кристиян Йорданов от Плевен, пострадал при тежка автомобилна катастрофа. Организатор е BMW Team Pleven. След инцидента Кристиян претърпява тежка операция на гръбначния стълб. Поставена му е и диагноза - вяла параплегия, инвалидност от кръста надолу, която сериозно ограничава движението му. В момента Кристиян има шанс за облекчаване на състоянието му чрез терапия със стволови клетки в Турция. Лечението е на стойност 40 000 евро и сумата е крайно непосилно за семейството му.

Всеки, който има желание и възможност да подпомогне каузата и да подаде ръка на Кристиян, е добре дошъл днес в Къщичката за благотворителност в Коледното градче на Плевен.

График на Къщичката за благотворителност до 31.12.2025 г.

30 и 31 декември /вторник и сряда/ - Втори живот за Мая. Събраните средства са за следоперативно лечение, необходимо след направена операция на Мая в Русия.