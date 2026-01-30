Споделена травма: Бритни Спиърс и Парис Хилтън се обединяват срещу публичните нападки (ВИДЕО)

Освен че са най-добри приятелки от десетилетия, две от най-известните блондинки в шоубизнес средите - Парис Хилтън и Бритни Спиърс, са свързани и от споделените си преживявания. В четвъртък, 29 януари, Хилтън се появи в подкаста "I've Never Said This Before with Tommy DiDario" и разказа за "споделената травма", която тя и други известни жени са преживели в началото на 2000-те. Хилтън описва това време като неприятно за някои от дамите, които нашумяха като популярни личности.

"Бях с Бритни преди няколко седмици за рождения ѝ ден в Мексико и просто си говорехме колко жестоки и злонамерени бяха хората тогава", каза 44-годишната Хилтън. Въпреки натиска, който славата им оказва, русокосите звезди не рухват психически. "Тя е човек, който може да се припознае с това. Много малко хора могат. Това ни направи и двете толкова силни."

По-късно в разговора Хилтън разшири темата, след като беше попитана какъв съвет би дала на по-младото си аз. Парис описва първите години след 2000 г. като неприятни, защото "да сриват жените беше забавление". "Ако можех да се върна назад и да говоря с по-младото си аз, бих казала: "Парис, ще преминеш през много неща в живота и понякога ще бъде изключително трудно, страшно и болезнено, но един ден всичко това ще си струва", каза тя.

Хилтън добави добави: "Защото ще вдъхновиш милиони хора, ще създадеш модел за подражание и ще превърнеш болката си в своя мисия, като помогнеш да се спасят животите на деца, жени и оцелели по целия свят."

Приятелството на Хилтън и Спиърс

Приятелството между Хилтън и Спиърс започва още когато са само на 20 години. Те многократно са говорили публично за приятелството си. През ноември 2024 г. Хилтън отбеляза 18-ата годишнина от деня, в който тя и изпълнителката на "Circus", която също е на 44 години, "изобретиха селфито".

Междувременно в мемоарите си от 2023 г. "The Woman in Me", Спиърс разсъждава върху приятелството си с Хилтън, като пише: "Никога не е било толкова диво, колкото медиите го изкарваха", и ѝ благодари на за дългогодишната ѝ подкрепа и приятелство.

Същата година Хилтън сподели пред "PEOPLE", че е „изключително горда“ със Спиърс за това, че "разказа своята история" в мемоарите.

"Просто се гордея с това каква силна жена е тя."

Хилтън се появи в "I've Never Said This Before with Tommy DiDario", за да промотира новия си документален филм "Infinite Icon: A Visual Memoir", чиято премиера е в петък, 30 януари. През декември тя каза пред "PEOPLE", че проектът е за "вдъхновяване на другите да бъдат автентични, да отстояват своята история и да променят света към по-добро".

