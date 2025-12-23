Братя Аргирови, квартет „Destiny“ и „Еуфория“ излизат на празничната сцена в Плевен

В празничните дни на декември Плевен посреща още специални гости на сцената в Коледното градче. Тази вечер, 23 декември, от 18:00 ч. на пл. „Възраждане“ на сцената излизат Братя Аргирови, квартет „Destiny“ и Спортен клуб по мажоретен спорт „Еуфория“.

Звездното дуо Благовест и Светослав Аргирови ще зарадва публиката със своите незабравими златни хитове, оставили трайна следа в българската поп музика. Срещата с обичаните изпълнители обещава силни емоции и празнично настроение за всички поколения

Най-популярният български струнен квартет „Destiny“, който завладя света с милиони гледания, ще подари на публиката в Плевен незабравимо музикално преживяване, в което класиката и модерното звучене се преплитат в едно.

Спортен клуб по мажоретен спорт „Еуфория“ при СУ „Иван Вазов“ – Плевен обединява деца, които с упоритост, страст и екипен дух завоюват купи, медали и заслужено признание. Малките мажоретки на „Еуфория“ доказват, че възрастта няма значение, когато има усърдие и любов.

Очакваме ви в 18:00 часа, за да празнуваме с българската музика заедно!