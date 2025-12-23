Малчугани коледуваха в Коледното градче на Плевен

Коледарска група от ДГ „Щастливо детство“ - Плевен, с директор Цветелина Симеонова гостува в Коледното градче на Плевен.

Малчуганите от четвърта група „Мики Маус“ в детската градина, придружени от опитни в коледуването татковци и под професионалния музикален съпровод на музикантите Лъчезар и Йоан от Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Нашенчета“, представиха обичая Коледуване и наричаха за здраве и благополучие през новата година.

На тръгване за групата имаше и изненада - лично Дядо Коледа дойде да поздрави децата и порасналите коледари от групата, раздаде и подаръци.