23 декември 2025, 10:54 часа 278 прочитания 0 коментара
Малчугани коледуваха в Коледното градче на Плевен

Коледарска група от ДГ „Щастливо детство“ - Плевен, с директор Цветелина Симеонова гостува в Коледното градче на Плевен.

Малчуганите от четвърта група „Мики Маус“ в детската градина, придружени от опитни в коледуването татковци и под професионалния музикален съпровод на музикантите Лъчезар и Йоан от Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Нашенчета“, представиха обичая Коледуване и наричаха за здраве и благополучие през новата година.

На тръгване за групата имаше и изненада - лично Дядо Коледа дойде да поздрави децата и порасналите коледари от групата, раздаде и подаръци.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
