Лайфстайл:

Красив спектакъл на лед представиха в Плевен състезателите от клуб „Ледени искри“

23 декември 2025, 14:31 часа 278 прочитания 0 коментара
Красив спектакъл на лед представиха в Плевен състезателите от клуб „Ледени искри“

Красив леден спектакъл, представен от състезателите на Спортен клуб по фигурно пързаляне „Ледени искри“ е поредният акцент от богатата празнична програма на Плевен през декември. Приказката оживя в понеделник вечер на Ледената пързалка в Коледното градче на Плевен и зарадва малки и големи любители на този красив спорт.

Спортен клуб „Ледени искри“ развива кънки спорта в България от 2021 г. Част от клуба са над 30 състезатели от деца до юноши, които показаха своите умения и пред публиката в Плевен. Сред отличията на състезателите са многократни държавни титли, призови места от Международни турнири и Балканска титла. Клубът е печелил два пъти призови места за отборно класиране в международни състезания от Европейска купа за деца.

В Плевен пристигнаха състезателите, които са основния състав на клуба и участват в състезанията през сезона. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Плевен
Още от Плевен
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес