На Коледа: Пет села в Плевенско са без ток

Коледа донесе дългоочаквания сняг, но с него и прекъсвания на тока в някои места на страната. В момента пет села в Плевенска област все още са без ток след продължаващия валеж от сняг. Екипите работят на терен за своевременното отстраняване на възникналите аварии. Няма бедстващи хора, пътищата са проходими при зимни условия. Възстановено е електрозахранването в град Славяново, снежната покривка е около 3-4 см, предаде БНР.

Зам.-кметът на Плевен става директор на ВиК

Подробности

Областният управител Мартин Мачев, който обхожда критичните точки, даде информация за обстановката: "Районното пътно управление - Плевен е започнало цялостно опесъчаване на пътната мрежа в 3:39 ч. през нощта. Въпреки предприетите действия, поради силния вятър, се наблюдава задържане на снежна покривка на места.

Още: 10 декември в историята на България: Освобождението на Плевен и героичната смърт на "македонския Левски"

В дейността на територията на Плевен са включени общо 18 машини. В Левски работят 11, като цялостното опесъчаване там е започнало в 04:04 ч.

В района на Гулянци са ангажирани 7 машини, в обхвата на Телиш са работили 5 комбинирани машини. Пътните участъци в района са почистени и опесъчени.

Няма данни за бедстващи хора и за населени места с нарушена достъпност. Към настоящия момент без електрозахранване остават населените места Брестовец, Тодорово, Николаево, Ласкар и Ралево. Екипите работят за своевременното отстраняване на възникналите аварии".

28 нoември в историята на България: Решителна победа и знаково убийство