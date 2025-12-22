Обявиха наградите от Общинския конкурс „Моето коледно послание“ на Центъра за работа с деца в Плевен

С връчването на награди на отличените в Общинския конкурс „Моето коледно послание“ и празничен концерт Центърът за работа с деца в Плевен постави празничен финал на годината. На сцената в зала „Катя Попова“ музикален поздрав поднесоха съставите към Центъра – Смесен хор „Звъника“ с ръководител и диригент Ваня Делийска, Танцов състав „Синтез“, Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Нашенчета“ -танцов състав, народен хор и народен оркестър. Сред публиката бяха много приятели и гости, от името на Община Плевен присъстваха заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ Елина Димитрова и началник-отделите Ирена Александрова /отдел „Образование и младежки дейности“/ и Ваня Първанова /отдел „Спорт“/.

Участниците в конкурса за детско литературно творчество, рисунка и коледна картичка „Моето коледно послание“ имаха възможност да се включат в два раздела - „Литературно творчество” и „Изобразително изкуство” - рисунки и картички.

РАЗДЕЛ „ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО”:

В този раздел класирано е в три възрастови групи: Първа група до 10 години, Втора група - от 11 до 14 години, Трета група - от 15 до 19 години. Във всяка възрастова група са отличени по трима участници. Всеки участник в конкурса представя до две стихотворения, два разказа или едно есе.

Жури в състав: Председател: Генадий Гешев - Директор на ЦПЛР - ЦРД - Плевен и членове Светлин Павлов - старши учител в Центъра, и Цветелина Стойчева - учител в Центъра, разгледаха общо 39 литературни творби.

НАГРАДИ ЗА ПОЕЗИЯ:

Първа възрастова група: 1 - 4 клас

Първо място - Емилиан Радославов, 10 г., ОУ „Отец Паисий" - Плевен;

Второ място - Бориса Краевска, 9 г., СУ „Иван Вазов" - Плевен;

Трето място - Вяра Тодорова, 10 г., ОУ „Васил Левски" - Плевен.

Втора възрастова група: 5 - 7 клас

Първо място - Димитрина Радославова, 15 г., ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Буковлък;

Второ място - Зорница Иванова, 11 г., ОУ „Лазар Станев" - Плевен.

Трета възрастова група: 8 - 12 клас

Първо място - Кристияна Цветанова, 9 клас, ПГМЕТ - Плевен

Второ място - Никола Кацарски, 15 г., НУИ „Панайот Пипков“ - Плевен.

НАГРАДИ ЗА ПРОЗА:

Първа възрастова група: 1 - 4 клас

Първо място - Мария Господинова, 10 г., ОУ „Йордан Йовков" - Плевен

Второ място - Мария Арсова.

Втора възрастова група: 5 - 7 клас

Първо място - Михаела Кутева, 13 г., НУИ „Панайот Пипков";

Второ място - Ивайло Стоянов, 6 клас, ОУ „Лазар Станев" - Плевен;

Трета възрастова група: 8 - 12 клас

Първо място - Калина Георгиева, 17 г., СУ „Иван Вазов" - Плевен;

Второ място - Катерина Игнатова, 12 клас, СУ „Иван Вазов" - Плевен;

Трето място - Даяна Балашкова, 17 г., ДФСГ „Интелект" - Плевен.

Поощрителна награда - Виктория Василева, 17 г., ПГМЕТ - Плевен.

РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” – РИСУНКИ И КАРТИЧКИ:

В този раздел класирано е в четири възрастови групи: Първа група - от 5 до 7 години, Втора група - от 8 до 10 години, Трета група - от 11 до 14 години, Четвърта група от 15 до 19 години. Жури в състав: Председател: Генадий Гешев - Директор на ЦПЛР - ЦРД - Плевен и членове Даниела Вълова - старши учител приложни изкуства в Центъра, и Преслава Прокопова - учител изобразително изкуство в Центъра. Комисията е разгледала общо 243 рисунки и 274 картички.

НАГРАДИ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” - РИСУНКИ

Първа възрастова група: 5 - 7 години

Първо място - Вяра Георгиева, 7 г., НУ „Отец Паисий" – Плевен;

Второ място - Даниел Богданов, СУ „Иван Вазов" - Плевен;

Трето място - Ян Щърбанов, 5 г., ДГ „Кокиче" – Плевен.

Втора възрастова група: 8 - 10 години

Първо място - Михаил Пъшев, 10 г., НУ „Единство" - Плевен;

Второ място - Ивана Ибраимова, 10 г., ОбУ „Христо Ботев" - с. Мечка;

Трето място - Анелия Петровска, 10 г., ОУ „Васил Левски" - Плевен.

Трета възрастова група: 11 - 14 години

Първо място - Николина Атанасова, 13 г., ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Буковлък;

Второ място - Йоана Петрова, ОУ „Валери Петров“ - Плевен;

Трето място - Кристина Димитрова, 13 г., ОУ „Цветан Спасов" - Плевен, и Дария Асенова, СУ „Иван Вазов" – Плевен.

Поощрителна награда:

Елиа Нейкова - 12 г., ОУ „Д-р Петър Берон" - Плевен

Четвърта възрастова група: 15 - 19 години

Първо място - Любена Милкова, 16 г., МГ „Гео Милев" - Плевен.

НАГРАДИ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” - КАРТИЧКИ:

Първа възрастова група: 5 - 7 години

Първо място - Атанас Гатев, 5 г., ДГ „Чучулига" - Плевен;

Второ място - Диляна Лаврентиева, ДГ „Юнско въстание“ - Плевен;

Трето място: Ради Владимиров Петков, 5 г., ДГ „Трети март" – Плевен.

Втора възрастова група: 8 - 10 години

Първо място - Каролина Кръстева, 9 г., ОУ „Васил Левски“ – Плевен;

Второ място - Виктория Диманова, 9 г., ОУ „Валери Петров“ - Плевен;

Трето място - Александър Маринов, 10 г., ИНУ „Христо Ботев" – Плевен.

Трета възрастова група: 11 - 14 години

Първо място - Теодора Николова, 12 г., ОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Буковлък;

Второ място - Кристиан Грънчаров, 13 г., СУ „Стоян Заимов" - Плевен;

Трето място - Ферия Янушева, 11 г., ОУ „Васил Левски“ - с. Беглеж.

Четвърта възрастова група: 15 - 19 години

Първо място - Любена Милкова, 16 г., МГ „Гео Милев" - Плевен;

Второ място - Рами Минков, на 14 г., и Елдъзмине Борисова - на 15 г. - ПГ „Захарий Зограф" - Плевен;

Трето място - Валентина Валентинова, 16 г., ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров" - Плевен.