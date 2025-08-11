Гордост за Плевен от Международната олимпиада по изкуствен интелект в Китай

Националният отбор на България по изкуствен интелект, част от който е и единадесетокласникът от плевенската ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ Марио Петков, спечели 3 медала и 2 почетни грамоти от второто издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence – IOAI). Най-престижното световно ученическо състезание по ИИ се проведе от 2 до 9 август в Пекин, Китай, и събра 310 участници от 63 държави и територии. Родните гимназисти спечелиха 3 бронзови медала и 2 почетни грамоти, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. България е основател на олимпиадата и първи домакин през 2024 г., в Бургас тогава пристигнаха рекордните за първа олимпиада 41 отбора от 32 държави и територии от 6 континента.

Бронзовите медалисти са Марио Петков (11 клас, ПГЕХТ Плевен), Велислав Джелепов (11 клас, МГ Пловдив) и Рени Паскалева (12 клас, ПЧМГ). Почетните грамоти са за Александър Славов (9 клас, МГ Русе) и Боян Вангелов (12 клас, МГ Варна). Малко не достигна за медал на Божидара Пухалева (11 клас, СМГ), Адриана Георгиева (10 клас, СМГ) и Дамян Дочев (11 клас, 91 НЕГ София). Ръководители на отбора са Йоан Саламбашев (ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“) и ас. Мелания Бербатова (ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“).

Мисията на IOAI е да вдъхновява младите хора да се занимават с наука, и по-специално с изкуствен интелект. Целта й е да даде платформа на най-добрите ученици в областта на изкуствения интелект да се състезават, обменят идеи и изграждат контакти. IOAI е и част от глобалния диалог за възможностите и етичните предизвикателства на изкуствения интелект.

Марио Петков, ученик в 11 клас в ПГЕХТ – Плевен, е за първи път част от националния отбор. Интересът му към компютърните науки започва в 7 клас, а сериозната му подготовка стартира в 10. клас. Под ръководството на г-жа Десислава Мацева печели златен медал от International STEM Olympiad. Освен от технологии, се интересува от авиация, тенис на маса и съвременни технологии.