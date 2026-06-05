Община Плевен инвестира в устойчиви зелени решения за социалните услуги

Община Плевен реализира проект № BG-RRP-13.009-0122-C01 „Устойчиви зелени решения за повишаване на енергийната ефективност и енергийна независимост в сектора на социалните услуги в община Плевен“. Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос REPowerEU.

В рамките на проекта вече е закупен електрически автомобил Ford Transit Custom, задно със зарядна станция с капацитет минимум 22 kW. Превозното средство е предназначено за нуждите на социалните услуги в общината. То е изцяло електрическо, с нулеви вредни емисии и разполага с 9 места (водач и 8 пътници). Автомобилът е оборудван с батерия с капацитет 64 kWh и осигурява автономен пробег до 425 км при градско и до 309 км при извънградско шофиране. Инвестицията включва и високи гаранционни параметри – минимум 5 години или 150 000 км гаранция за автомобила и минимум 8 години или 160 000 км за батерията.

По същия проект са изграждат и фотоволтаични централи за собствено потребление с мощност до 30 kW в сградите на 8 социални услуги на територията на общината, както следва:

- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост: гр. Плевен: жк „Сторгозия“ № 189;

- ЦНСТ за деца/младежи с увреждания, гр. Плевен: ул. „Трите бора“ №21;

- ЦНСТ за деца без увреждания, гр. Плевен: ул. „Трите бора“ № 23;

- ЦНСТ за деца без увреждания, гр. Плевен: ул. „Бяло море“ № 16;

- ЦНСТ за деца без увреждания, гр. Плевен: ул. „Люляк“ № 48;

- ЦНСТ за деца/младежи с увреждания, гр. Плевен: ул. „Гургурят“ № 55;

- ЦНСТ за деца без увреждания, гр. Плевен: ул. „Гургулят“ № 32;

- Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания/с програма „Ранна интервенция на уврежданията“/ гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 81.

Чрез изпълнението на проекта Община Плевен последователно инвестира в устойчиви зелени решения, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък в сектора на социалните услуги, като същевременно подобрява качеството и условията за предоставянето им.