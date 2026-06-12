Община Плевен отличи с почетен плакет младата шахматна надежда Калоян Йолов

С почетен плакет на кмета на Община Плевен днес в местната управа бе отличен третокласникът Калоян Йолов – държавен шампион на България по класически шахмат за момчета до 10 години. На срещата с кмета д-р Валентин Христов младата шахматна надежда бе придружена от своя треньор Дарио Дерешки и баща си Иван Йолов. Калоян е състезател на Шахматен клуб „Спартак Плевен XXI“, където ежедневно развива своя талант под ръководството и на треньора Мишо Гигов.

Поздравления за отличното представяне на младия състезател отправи кметът д-р Валентин Христов, който подчерта, че всеки подобен успех е повод за гордост за Плевен. „Тази лична победа на Калоян е радост за семейството, за треньорите и клуба, но и за родния град, за цялата ни спортна общност и за всички плевенчани. Щастливи сме, че тук растат толкова упорити, умни и талантливи деца. Тази среща е малък израз на нашето огромно уважение към Калоян“, обърна се към третокласника д-р Валентин Христов.

Държавното първенство се проведе в гр. Кюстендил в периода 2 – 7 юни и събра най-силните млади шахматисти от цялата страна. В рамките на девет кръга всяка партия беше изпитание за знания, характер и воля, а Калоян показа качествата на истински шампион, завършвайки турнира без нито една загуба и с впечатляващ резултат от 8,5 точки от 9 възможни, разказа бащата на момчето Иван Йолов. Той сподели, че титлата е резултат от много труд, постоянство, дисциплина и безброй часове подготовка, и огромна любов към шахмата: „Зад всяка победа на Калоян стоят хората, които помагат, насърчават и вярват. Огромна е ролята на треньорите и на клуба за добрата подготовка и постигнатия успех“.

Калоян доказа, че големите успехи идват при тези, които не се отказват, работят упорито и следват мечтите си с цялото си сърце, сподели и треньорът на момчето Дарио Дерешки. Той допълни, че след дни на изключително напрегнати битки, концентрация и безкомпромисна игра Калоян е успял да се наложи над най-добрите млади шахматисти в страната и напълно заслужено е спечелил титлата държавен шампион на България по класически шахмат за момчета до 10 години.