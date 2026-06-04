Плевен става част от безплатна програма за подкрепа на жени с рак на гърдата

С подкрепата на Община Плевен фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ ще проведе през м. юни кампании в града за превенция и в подкрепа на жени, диагностицирани с рак на гърдата:

На 15 юни 2026 г. (понеделник), от 17:00 до 19:00 ч. Фондацията, в рамките на мобилната програма „Сърдечни приятелки“, ще се срещне с жени, диагностицирани с рак на гърдата. Събитието е насочено към жени от Плевен и региона, които в момента се лекуват, са в ремисия или с прогресираща болест. Участието е напълно безплатно, но се изисква предварително записване.

По време на срещите специалисти и психолози от фондацията ще представят: основни аспекти от живота с диагнозата – лечение, възстановяване, емоционални и социални предизвикателства; видеоматериали с отговори от водещи специалисти по онкология, гинекология и физиотерапия на често задавани пациентски въпроси; практически съвети и възможност за дискусия и индивидуални въпроси към екипа.

Участничките ще имат възможност да получат и безплатни информационни материали, както и: тюрбани, специализирани сутиени за след мастектомия; възможност да заявят някои от комплектите ни с аксесоари при мастектомия, лъчелечение или химиотерапия.

Записване за участие:

Необходимо е предварително да заявите своето участие.

Записване на телефон: 0878 161718 /всеки делничен ден от 10:30 до 16:00 ч./

Място на провеждане:

Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“ /сградата на Регионална библиотека „Христо Смирненски“, адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №2/.

На 17 юни 2026 г. (сряда) от 18:00 ч., отново в сграда „Гена Димитрова“ ще се проведе и поредна среща от проекта „Пътят към здравето“, организирана от Фондация „Нана Гладуиш -– Една от 8“. Инициативата е насочена към момичета, млади жени, майки и жени в активна възраст, които искат да знаят как да се грижат за себе си, кога и какви профилактични прегледи са препоръчителни и какви са възможностите за ползване на здравни услуги в България. Срещата ще предостави на участничките практична и достъпна информация за женското здраве и профилактиката. Експерти от фондацията ще отговорят на въпроси като: Кога трябва да започнат профилактичните прегледи и колко често да се правят?; Какви са най-честите рискови фактори и как можем да ги избегнем?; Какво е електронно здравно досие и как да го ползваме. Събитието е отворено за всички, които желаят да научат повече за грижата за своето здраве. Необходимо е само да запазите своят безплатен билет на: https://sabitie.bg/event/konferentsii-i-seminari/Patyat-kam-zdravto-.1476

Фондация „Нана Гладуиш - Една от 8“ вярва, че никоя жена не трябва да преминава през диагнозата рак на гърдата сама. Срещата в Плевен е част от мисията на организацията да предоставя подкрепа – лице в лице, с разбиране, с внимание и с грижа.

За фондацията:

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ е създадена преди 12 години от телевизионната водеща Нана Гладуиш – самата тя преминава през диагнозата рак на гърдата. През годините фондацията се превръща в най-активната и разпознаваема пациентска организация в България, която предоставя безплатна психологическа, информационна и практична подкрепа на жени, засегнати от заболяването.