STEM център по природни науки, математика и информатика отвори врати в Основно училище „Йордан Йовков“ в Плевен

Нов STEM център по природни науки, математика и информатика бе официално открит днес в Основно училище „Йордан Йовков“ – Плевен. Учебното заведение има богата 115-годишна история, а в него в момента се обучават над 200 ученици от 1 до 7 клас.

Лентата на новото модерно учебно пространство прерязаха директорът на училището Тодор Трайков и заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ на Община Плевен д-р Паулина Кирова. Сред гостите на събитието бяха представители на Регионалното управление по образование, преподаватели, ученици и приятели на училището.

STEM центърът е изграден по проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новото образователно пространство включва два кабинета – по „Природни науки“ и по „Математика и информатика“, пет високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, както и зона за отдих и почивка.

„Днес отваряме вратите на едно ново високотехнологично пространство, в което науката и съвременните технологии ще се срещнат с въображението на нашите ученици. В съвременния свят да учиш означава и да твориш. Тези кабинети са създадени, за да дават свобода на децата да експериментират, да създават, да грешат и отново да опитват, да откриват сами отговорите на въпросите с подкрепата на своите преподаватели. Тук теорията ще оживява, а идеите ще се превръщат в реалност. Благодарим на всички, които вложиха труд, енергия и сърце, за да превърнат този център в реалност“, обърна се към присъстващите Тодор Трайков.

Поздравление към преподаватели и ученици от името на Община Плевен отправи д-р Паулина Кирова, която пожела новите кабинети да бъде място за творчество, откривателство и много нови преживявания.

В рамките на откриването бяха представени демонстрации, свързани с природните процеси, математиката и съвременните технологии. Музикален поздрав поднесоха възпитаници на учебното заведение.