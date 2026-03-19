Вижте листата на "ДПС - Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 15 МИР - Плевен

Представяме ви листата на "ДПС - Ново начало" в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Димитър Иванов Аврамов

2. Васил Методиев Петков

3. Любов Асенова Денчева

4. Гълъбин Ивайлов Рангелов

5. Сашо Христов Радоловски

6. Ваньо Петьов Транков

7. Силвия Тодорова Сашева

8. Емил Методиев Шишманов

9. Невин Айдънова Исмаилова-Мустафова

10. Емил Сашев Димитров

11. Детелина Валентинова Георгиева-Димитрова

12. Величко Асенов Великов

13. Петър Сашев Йотов

14. Веселка Анастасова Донкова

15. Первис Фуат Мутиев

16. Амди Мусов Ибраимов

