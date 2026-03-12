Плевен е избран за премиерата на музикалния спектакъл „С обич на Вили Казасян“

Премиерата на „С обич на Вили Казасян“ - най-новият проект на Плевенска филхармония с Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов, ще се състои в Плевен на 13 март, петък. Уникалният спектакъл ще започне в 19.00 часа в зала „Катя Попова“.

Концертът е посветен на една от най-важните фигури в съвременната българска музика – Вили Казасян. С него са свързани златните години на Биг бенда на БНР, фестивалът „Златният Орфей“, създател е на редица музикални състави, на легендарния конкурс „Тромбата на Вили“, автор е на филмова музика и на някои от най-популярните български песни. Това е спектакъл - музикален, но и емоционален, разговор между баща и дъщеря. Хилда Казасян и Вили Казасян ще са в непрекъснат диалог посредством мултимедия, която ще преобърне представата ни за музикален спектакъл. Хилда Казасян сподели по-рано вълнението си от реализацията на тази дългогодишна мечта и подчерта значението на музикалното наследство на своя баща. „Нямам думи да споделя колко съм развълнувана, че мечтата ми – прекрасната музика на моя баща да може да бъде чута от възможно най-много хора, се сбъдва! Спектакълът събира най-доброто от творчеството на Вили Казасян, изпълнено с много любов от едни от най-близките му хора“.

Ще бъдат изпълнени най-обичаните авторски произведения на Вили Казасян в аранжимент за голям симфоничен оркестър на Христо Йоцов. В концерта участват Плевенска филхармония под диригентството на Борислав Йоцов, Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Карамфилов и невероятните Васил Петров и Теодосий Спасов.