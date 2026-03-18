Кметът на Плевен се срещна с Негово Величество Цар Симеон II

Негово Величество Цар Симеон II посети днес Плевен, където бе посрещнат от Негово Високопреосвещенство митрополит Игнатий и кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов. Официалната програма на посещението му включваше среща с ръководството на Община Плевен, посещение в Параклис мавзолей „Свети Георги Победоносец“ и други знакови обекти в региона.

На срещата в Община Плевен, в която участва и заместник-кметът с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев, бяха коментирани и теми, свързани с предстоящи през 2027 г. важни за Плевен и страната годишнини – 50 години от откриването на Панорама „Плевенска епопея 1877“, 120 години от изграждането на Параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“ и 150 години от Плевенската епопея и Освобождението на България. Акцентът бе поставен върху необходимостта от навременна подготовка и достойно отбелязване на тези събития като израз на преклонение към историческото ни наследство.

В знак на уважение д-р Валентин Христов поднесе на Негово Величество протоколни подаръци, свързани с историята на Плевен, а гостът остави свое послание в Почетната книга на града.

В рамките на посещението си в града Цар Симеон II, заедно с д-р Валентин Христов, посети и параклис мавзолей „Св. Георги Победоносец“. Там те поднесоха цветя пред Вечния огън и отдадоха почит пред паметната плоча на Негово Царско Височество Българския Княз Фердинанд I. Гостите бяха посрещнати от директора на Регионалния военноисторически музей Нели Станева, която представи факти от историята на един от символите на Плевен.

На срещите в Плевен Негово Величество Цар Симеон II бе придружаван от Румен Петков – кмет на Плевен в мандат 1995 – 1999 г., и бизнесмена Васил Антонов. Програмата на посещението включваше и срещи с ръководството на Община Пордим.