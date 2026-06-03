Завърши основният ремонт на средното училище „Стоян Заимов“ в Плевен

Приключиха обновяването и модернизацията на СУ „Стоян Заимов“ - Плевен. Дейностите се извършиха по Договор BG-RRP-1.007-0032-C01, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”, в периода 15.12.2023 г. - 31.05.2026 г.

Основната цел на проекта е да осигури здравословни и качествени условия за обучение в модерна и ефективна образователна инфраструктура чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на учебното заведение като фактор за превръщането му в благоприятна среда за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене.

По проекта се извърши основен ремонт и обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на училището. Подменена е отоплителната инсталация за цялата сграда с отоплителни тела /радиаторен тип/ топлоизточник ТЕЦ - гр. Плевен, и VRF-система за отопление и охлаждане на класни стаи през преходните периоди. В цялата сграда са подменени осветителните тела с енергоспестяващи. Монтирани са фотоволтаични панели с обща мощност 80 kWp и акумулаторен парк, добитата енергия ще се използва за собствени нужди.

Премахната е компрометираната топлоизолация по всички фасади и е положена нова топлоизолация ЕPS 12 см дебелина. Цялостно е подменена дограмата. Входните врати и витрини са алуминиеви с термопанел и остъкляване с двоен стъклопакет.

В допълнение към другите приложени мерки в обекта е доставено ново обзавеждане и оборудване, което доведе до постигане на цялостна модернизация на образователната институция и подобряване качеството на предоставяните образователни услуги.

В резултат на изпълнението на проекта се осигури материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в модерна и ефективна образователна инфраструктура с по-комфортни условия за работа и учене.

Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Стойността на реализирания проект е 4 225 884,99 лв. / 2 160 660,69 евро.