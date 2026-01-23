Община Пловдив с успешен старт на туристическата година на изложението в Испания

Община Пловдив участва в Международното туристическо изложение FITUR 2026 – едно от най-значимите събития в глобалния туристически календар. Тазгодишното издание на форума, който се провежда за 46-и път в испанската столица Мадрид в периода от 21 до 25 януари 2026 г., бе открито от крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия.

FITUR 2026 е първият мащабен международен форум за годината, който събира представители на правителства, туристически организации, авиокомпании, хотели, дестинации и маркетингови агенции. Събитието се утвърди като успешна платформа за обмен на идеи, стратегии и нови партньорства. Провеждано ежегодно през януари, изложението поставя акцент върху ключови тенденции като устойчивия туризъм, цифровата трансформация, културното наследство, както и винения и гурме туризъм. В тазгодишното издание участват над 10 000 компании от 161 държави и 967 основни изложители.

На щанд с площ от 240 кв. м Министерството на туризма представя България заедно с представители на бизнеса и общинските администрации. Страната ни се рекламира като дестинация за целогодишен туризъм, акцентирайки върху културно-историческите забележителности и природните богатства. На българския щанд е разположен фото кът (фото корнер), където посетителите могат да си направят снимка за спомен на фона на емблематични пейзажи, достъпна и в дигитален формат. Програмата включва и професионални дегустации на традиционни деликатеси и висококачествени български вина, включително уникални местни сортове като Мавруд.

Испания е сред първите 10 туристически пазара за Пловдив. Градът провокира интереса на испанските пътешественици със своето богато наследство и отлични възможности за винен туризъм. По данни на НСИ за 2025 г. пазар Испания заема 4-то място по показател „Реализирани нощувки от чужденци“ в Пловдив с дял от 6%. При индикатора „„Пренощували чужденци в местата за настаняване“, испанските туристи също са на 4-та позиция (6% дял), отчитайки ръст от 10% спрямо 2024 г. Посетителите на рекламно-информационния деск проявиха засилен интерес и към възможностите за директни полети, които спестяват време и осигуряват по-удобен достъп до дестинацията.