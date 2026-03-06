Санирането на жилищна сграда в Пловдив върви по график

Енергийното обновяване на жилищната сграда с номера 12, 14, 16, 18 на бул. „Източен“ в Пловдив напредва успешно. В това се увери на място кметът Костадин Димитров.

В блока на бул. „Източен“ има 73 жилища, които ще бъдат топлоизолирани, ще се положи изолация и на покрива, както и на пода на многофамилната сграда, ще се подмени и дограмата. Внедряването на мерки за енергийна ефективност се изпълняват по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.

„Благодарение на мерките за енергийна ефективност домакинствата ще намалят годишното си потребление на първична невъзобновяема енергия с повече от 1,3 млн. kWh, което означава близо 60% спестяване на енергия“, коментира градоначалникът.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 126 398.20 €, като финансирането е изцяло безвъзмездно по Механизма за възстановяване и устойчивост. Изпълнител на проекта е фирма „Екодин“ ЕООД, а строителният надзор се извършва от ДЗЗД „Аристократ“. Срокът за изпълнение е до 30 юни т.г.