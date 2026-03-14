Клоуни, смях и мебели: mömax в Пловдив превърна шопинга в забавление (ВИДЕО)

Клоуни, смях и артистични закачки между мебели посрещнаха днес посетителите на mömax в Пловдив.

В магазина на бул. "Асеновградско шосе" 14 клоуните се появяваха изненадващо между отделните интериорни зони, привличаха погледите с ярките си костюми и широки усмивки, закачаха посетителите с шеги и охотно позираха за снимки. Артистите от Театър Хенд бързо се превърнаха в център на вниманието и в една от най-атрактивните изненади за пловдивчани в съботния ден.

Децата и родителите се радваха на клоуните

Много от гостите на mömax не пропуснаха да запечатат срещата си с артистите и да споделят веселите моменти в социалните мрежи. Така разходката из магазина се превърна не само в избор на мебели и аксесоари за дома, но и в по-живо, разчупено и запомнящо се преживяване.

Магазинът се превърна в истинска сцена

“Стараем се да даваме на клиентите и семействата им преживяване, докато пазаруват при нас. Ето защо често организираме подобен тип активности на място в магазините ни. Планираме да се разрастнем още в следващите няколко години с мащабен проект в София – в Герман. Следващ акцент ще бъдат регионалните градове в Северна България. Предлагаме качествени и изгодни мебели и аксесоари за дома, с които се грижим за най-важното за хората, а именно домовете им“, заяви на събитието Вера Караиванова, маркетинг мениджър на mömax България.

Вера Караиванова, маркетинг мениджър на mömax България

Цветното събитие продължава и утре, 15 март, от 11.00 до 17.00 часа в магазина на бул. „Асеновградско шосе“ 14. Така всички, които днес са пропуснали веселата атмосфера, ще имат нова възможност да срещнат клоуните отново в mömax Пловдив.

Героите са уморени, но ви очакват и утре

Снимки: Стоян Стоянов/Actualno.com