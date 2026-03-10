Община Пловдив санира блок на ключов булевард в район „Южен“

В ход е енергийното обновяване на многофамилна жилищна сграда с номера 64, 66 и 68 на бул. „Никола Вапцаров“ в район „Южен“, увери се на място заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов. Проектът се реализира по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

По проекта ще бъде положена топлоизолация на външните стени на блока, изолация на покрива и пода, както и подмяна на прозорци и врати. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Одесосстрой“ ООД, а строителният надзор се осъществява от „Вини“ ООД.

Общата стойност на инвестицията е 993 698,32 евро (1 943 504,99 лв.), осигурени като 100% безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост.

„С работата си целим по-ниски сметки за електроенергия и по-комфортни жилища за 69 домакинства. С обновяването на тази сграда очакваме потреблението на първична невъзобновяема енергия да намалее с над 60%, както и значително да се понижат емисиите на парникови газове“, заяви заместник-кметът инж. Сакъбов.

Срокът за изпълнение на проекта е до 30 юни 2026 г.