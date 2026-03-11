Клоуни превземат mömax Пловдив на 14 и 15 март

Кой е казал, че веселието и шопингът на мебели не могат да вървят ръка за ръка? Може - и още как!

Магазинът на mömax в Пловдив кани своите посетители на цветно и забавно преживяване. Сред самите мебели и интериор ще се появят с широки усмивки, грим и ярки перуки едни особено екзотични гости: пъстър отбор от клоуни.

Къде и кога ще може ги видите? Артистичните веселяци ще бъдат в магазина на mömax на бул. "Асеновградско шосе" 14 на две дати - 14 и 15 март от 11.00 до 17:00 часа. И двата дни през уикенда ще може да се забавлявате с тях.

Така вместо обичайното пазаруване, гостите на магазина ще могат да се потопят в по-жива и разчупена атмосфера. Да се посмеят, да си направят перфектното селфи и стори с колоритните посетели на магазина. И, разбира се, да си набележат (с асистенцията на отзивчивия екип на mömax) онова обзавеждане, което ще освежи дома им с началото на пролетта.

Събитието е подходящо както за семейства с деца, така и за всички, които искат да съчетаят пазаруването с щипка добро настроение. Организаторите обещават усмивки, забавни моменти и много цветно настроение между отделните интериорни кътове на магазина.

Мьомакс влиза на българския пазар през 2015 година, като част от втората по големина мебелна група в света - австрийската XXX Lutz.

Това пренася на българския пазар модерното и качествено присъствие на бранда. Към днешна дата mömax има 6 магазина в най-големите градове в България.

Брандът планира да се разрастне още в следващите няколко години с мащабен проект в София - в Герман, и след това акцент ще ни бъдат регионалните градове в северна България.