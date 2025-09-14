“Без фанфари и без ленти“: Росен Желязков за откриването на АМ “Европа“

„При нас политическият театър продължава, но виждате, че днес, без фанфари и без ленти, даваме началото на активната експлоатация на автомагистрала „Европа“. Знаете, че строежът ѝ започна през 2018 г. като магистрала „Калотина“. Сега тя свързва България с Европа. В третия кабинет на премиера Борисов помните, че бяхме заедно с колегите тук, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че до 1-2 г. ще завършим българския участък. 4-5 години безвремие!

Но благодарение на коалиционната мъдрост и партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години“.

Това каза премиерът Росен Желязков на откриването на последния участък на АМ “Европа“. С него са министърът на регионалното развитие и благоустройството

Още: Магистрала "Европа" е готова, ето кога я пускат

Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Скоро и АМ “Хемус“

Снимка МРРБ

Нужни са предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти, каза още премиерът.

По думите му активно продължава още строителството и на останалите пътни инфраструктурни проекти, скоро предстои откриването на отсечка от АМ“Хемус“.

Още: Стана ясно кога ще бъде готова АМ "Европа"

Това е смисълът да има редовно правителство, защото дълги служебни и кратки редовни правителства създават усещането, че процесите се случват хаотично,

а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти, които изграждат онази инфраструктура, която решава всички въпроси,

не само въпросите на по-доброто и бързо придвижване, а на пътната безопасност, усещането за по-добро качество на живот, коментира премиерът.

Още: Издадено е и последното разрешение за строеж на АМ "Европа"