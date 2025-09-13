Магистрала "Европа" е готова, ето кога я пускат

На 14 септември (неделя) се пуска за движение последният участък от магистрала "Европа", съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие (МРРБ). Така от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрала. Последният участък е 16,5-километрово трасе между Сливница и Софийския околовръстен път. Изпълнител на този лот е обединението „Европа–2022“, включващо фирмите „ГБС Инфраструктурно строителство“, „Главболгарстрой интернешънал“ и „Обонато Билд“.

Строителството е финансирано с пари от нашия и от европейския бюджет.

Магистралата е част от Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). След ГКПП "Калотина" на сръбска територия трасето продължава като Автомагистрала А4 към Ниш.

Символичното пускане на отсечката за движение ще бъде от 9:00 часа в неделя. Лентата ще бъде прерязана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, премиера Росен Желязков, лидера на партията - мандатоносителят Бойко Борисов и председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.