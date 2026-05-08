"Гласуваш за Радев - получаваш Пеевски!": Бащата на Сияна е гневен на назначение на новата власт в АПИ

Бащата на Сияна Николай Попов е гневен на новата власт и иска уволнения в АПИ, става ясно от негов пост в социалната мрежеа. Повод за това е възстановяването на работа на уволнения след смъртта на дъщеря му шеф на Областното пътно управление - Плевен. Става въпрос за инж. Ивайло Денчев, който според докладите от проверката на вътрешен одит към МРРБ носи пряка отговорност за състоянието на пътя и положената настилка на път I-3, където именно става фаталната катастрофа със Сияна.

Той е категоричен, че иска този тип незабавно да бъде освободен.

"Не ме интересува нито Пеевски, нито Радев, нито Радевица. Няма да ви позволя да се гаврите с паметта на Сияна", заявява Попов. В противен случай той се заканва, че заедно с други родители на убити деца ще блокира входа на АПИ и няма да допусне ръководството на агенцията до работните им места.

"Гласуваш за Радев-получаваш Пеевски!"

До този извод е стигнал бащата на Сияна, като по думите му за Денчев и колежката му Иванка Върбенова има твърдения, че са работили след уволненията си от АПИ в същите дружества, на които са възлагали ремонти, а съпругата на Денчев е на трето място в листата на ДПС – Ново начало в 15 МИР Плевен.