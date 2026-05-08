Можеха ли депутатите на Радев да гласуват за себе си? Проф. Пламен Киров даде отговор

Седем народни представители от "Прогресивна България" на Румен Радев не участваха в гласуването на кабинета. Всичките до един бяха кандидати за министри в правителството. В крайна сметка кабинетът "Радев" беше избран със 122 гласа "за", въпреки че парламентарната група на първата политическа сила разполага със 131 народни представители. След гласуването обаче в публичното пространство се заформи дискусия дали те имат право да гласуват за себе си и дали това не противоречи на Конституцията?

Отговорът даде пред Actualno.com бившият конституционен съдия и преподавател по конституционно право проф. Пламен Киров.

Морален акт

Професорът е категоричен, че няма противоречие с Конституцията в случай, че депутат избере себе си като министър в правителството.

Според проф. Киров става дума за морален акт. "По-скоро е морален акт, защото гласуваш за себе си. Оставяш на другите да преценят ставаш или не ставаш. Иначе не противоречи на Конституцията", обясни още проф. Киров.

Радев може да си го позволи

"Не гласуват за себе си, защото имат достатъчно мнозинство. Ако нямаха достатъчно мнозинство - всички щяха да гласуват за себе си", добави още той.

Проф. Пламен Киров напомни, че в други години е било естествено депутати да гласуват за самите себе си при сформиране на нови правителства.