Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Нови заседания по делото за смъртта на Сияна

23 април 2026, 6:38 часа 270 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В Плевен в два поредни дни са насрочени заседания в Окръжния съд за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Преди това - в 9:30 часа, близки и роднини се събират пред Съдебната палата с искане за справедлив процес.

В заседанията, насрочени за днес и в петък, е предвидено изслушване на заключението по назначената в заседанието на 16 февруари нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, както и разглеждането на евентуални нови доказателствени искания от страните.

Досега в Окръжния съд са проведени 8 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия от "задържане под стража" в по-лека. И двата пъти, искането е отхвърлено от съда и понастоящем мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката предвидена от закона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Дело катастрофа Сияна Николай Попов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес