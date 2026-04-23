Нови заседания по делото за смъртта на Сияна

В Плевен в два поредни дни са насрочени заседания в Окръжния съд за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Преди това - в 9:30 часа, близки и роднини се събират пред Съдебната палата с искане за справедлив процес.

В заседанията, насрочени за днес и в петък, е предвидено изслушване на заключението по назначената в заседанието на 16 февруари нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, както и разглеждането на евентуални нови доказателствени искания от страните.

ОЩЕ: Една година без Сияна - трагедията, която обедини обществото

Досега в Окръжния съд са проведени 8 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия от "задържане под стража" в по-лека. И двата пъти, искането е отхвърлено от съда и понастоящем мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката предвидена от закона.