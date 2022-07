Христо Грозев след обвиненията от Русия: Снимахме документален филм, руските служби бяха подведени от доброволци

Using a traditional mix of forged "evidence" and loosely interpreted facts, the FSB also accused me personally of being involved in the plane-hijacking plot (on screen: totally forged message, I never had a UK number, obviously). pic.twitter.com/NxtN66cALI

"Днес ФСБ обяви, че са "осуетили заговор на украинските разузнавателни служби"“ за примамване на руски военни пилоти да се предадат на Украйна със своите самолети в замяна на милиони щатски долари в плащания. Използвайки традиционна комбинация от фалшиви "доказателства" и свободно интерпретирани факти, ФСБ обвини лично и мен в съпричастност към заговора за отвличане на самолет. Това, което е вярно обаче, е, че бях замесен в тази по-луда от роман история за тройни агенти, фалшиви паспорти и фалшиви приятелки – като режисьор на документални филми. Да, описвахме една от най-откачените контра-контра-разузнавателни операции на всички времена", пише Христо Грозев.

"Докато днес Русия представя това като преврат за нейното контраразузнаване, всъщност операцията беше сериозна грешка на ФСБ, разкривайки неволно самоличността на десетки офицери от контраразузнаването, техните методи на работа и техните хора под прикритие. Спомняте ли си операцията "Ужилването на "Вагнер" в Беларус? Е, когато Русия нахлу в Украйна, някои от украинските оперативни агенти, които организираха тази акция решиха да го повторят: този път като примамиха военните пилоти на Русия да се предадат", пише още журналистът.

Той припомня, че през април Украйна прие "закон за насърчаване на предаването на оръжия" и именно този закон е послужил на украински оперативни служители като основа за операцията им. Преди време Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, разказа, че руски танкист се е предал заедно с танка си и е получил 10 000 долара награда от украинските власти, а сега се бие във военната част "Свобода за Русия".

"Няколко руски военни пилоти бяха потърсени и дори изпратиха видеоклипове за „доказателство за достъп“ от вътрешността на техните самолети, като във всеки случай имаше отделен номер, написан на ръка на парчета хартия. Някои от кадрите от вътрешността на самолетите бяха доста подробни и поучителни. Имайте предвид, че сега ФСБпредставя тези видеоклипове като "контролирани течове", като в същото време замъглява вътрешността на пилотската кабина по телевизията", пише той.

"Преговорите" между украинските вербовчици и пилотите, които заснехме, започнаха според очакванията, но тонът им се промени бързо, предполагайки, че пилотите вече не говорят от свое име, а са били "обучени" – вероятно от военен контрагент на ФСБ“, разказва още Христо Грозев като привежда конкретни примери за уликите, които са го насочили към истината, че първоначалната операция по примамването е приключила и се е превърнала в двойна "оперативна игра", в която и двете страни се опитват да извлекат максимална информация от другата, като същевременно ги захранват с максимална дезинформация.

"Украинците започнаха да подават на "пилотите" – агенти на ФСБ, фалшиви карти на техните противовъздушни разполагания, както и дезинформация за оперативните писти. В същото време пилотите изпратиха (вероятно също толкова фалшиви) свои собствени карти за подход и спускане. Ние продължихме да снимаме. Тази странна игра на взаимна измама приключи, когато ФСБ разбра, че никой няма да се появи на нито една от предложените срещи, осъзнавайки, че са излъгани. И украинците разбраха, че вероятно няма да получат и истински пилот. Въпреки неочаквания край (засега), все още планираме да завършим този луд филм", категоричен е Христо Грозев.

Той уточнява, че украинската операция не е проект нито на СБУ, нито на ГУР. "Тя беше организирана от бивши оперативни служители, с които се запознахме при разследването на "Вагнер". Така че всички руски изявления от днес - твърдейки, че това е операция на украинското военно разузнаване "с подкрепата на НАТО" са абсолютни глупости. На практика целият разузнавателен състав на ФСБ се бори със зъби и нокти срещу доброволци. И това не се случва за пръв път", уточнява журналистът. Според него този конфликт е развалил репутацията на почти всяка руска институция, като ФСБ е начело в този списък.