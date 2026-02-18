Ивайло Мирчев: Задачата на това правителство е да спре купуването на гласове

Новото служебно правителство е твърде пъстро, за да бъде пришивано към която и да е политическа партия, а премиерът Гюров и кабинетът са изправени пред няколко ключови задачи и предизвикателства. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в ефира на “Лице в лице” по bTV.

“Служебното правителство е съставено от екип от професионалисти със собствена биография. Не може да се каже, че кабинетът е излъчен от някоя партия, защото е доста пъстър, с доказали се професионално хора, за които трябва да съдим само по действията им”, посочи Мирчев.

Политическият лидер очерта основни предизвикателства и приоритети пред служебното правителство, като подчерта ключовата цел за гарантиране на честни избори и ограничаване на купуването на гласове.

“Задачата на това правителство, на нас като политически партии и на инициативи като “Ти броиш” е да спрем купуването на гласове и да има честен изборен процес”, заяви Мирчев, изброявайки различните стъпки за постигането на целта.

Народният представител отново настоя за смяна на всички областни управители, обслужвали модела “Пеевски - Борисов”, като ключова мярка за ограничаване на купуването на гласове. Мирчев изрази надеждата си, че с назначаването на Емил Дечев България ще има силен вътрешен министър с необходимата воля да смени шефовете на областните дирекции на МВР.

“Спомняте си какво се случваше на предишни избори - полицейски коли превозваха чували с купени гласове. Всички шефове на областните дирекции на МВР, които обслужваха купувачите на гласове, трябва да си отидат веднага”, категоричен бе Мирчев.

Лидерът на “Да, България” подчерта нуждата от силен правосъден министър, който да предложи нов изпълняващ функциите главен прокурор - пост, заеман от Борислав Сарафов в нарушение на закона.

“В момента, в който правосъдният министър предложи нов и.ф. главен прокурор, ВСС трябва да го гласува. Министерството на правосъдието е изправено и пред друго второстепенно предизвикателство - да поиска допълнителна информация от САЩ и Великобритания за корупционните практики, довели до санкциите “Магнитски” срещу Делян Пеевски и Владислав Горанов. В аргументите за санкциите срещу Владислав Горанов пишеше, че пари от тотото са давани като подкупи на политически лидер в България. Тогава Владислав Горанов беше финансов министър и искаме да разберем за кой политически лидер става въпрос”, каза още Мирчев.

Депутатът от ПП-ДБ припомни и за редицата кметове, снимали се под герба заедно с Делян Пеевски, за да получат финансиране за общините си. “Тези хора буквално бяха изнудени, за да потекат пари от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към управляваните от тях общини. Трябва да се направи така, че средствата да пристигат при тях не на принципа дали са минали през Пеевски, или не. Цялото корупционно кранче на Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да бъде спряно мигновено”, заяви Мирчев.

Представителят на “Да, България” посочи и важна задача пред служебния министър на земеделието Иван Христанов - да бъдат замени шефовете на горските стопанства, които използват дървата за огрев, за да изнудват граждани по места да гласуват правилно.

"Нашата битка е медиите да бъдат независими"

Ивайло Мирчев не подмина и събитията в bTV, довели до отстраняването на водещата на сутрешния блок Мария Цънцарова, както и до напускането на знакови фигури в медията. Той изрази недоумение защо и как всеки фейсбук статус на Делян Пеевски се превръща във водеща новина в информационните емисии.

“Не искам да живея в страна, в която някой политик може да си помисли, че ще вдигне телефона и ще диктува редакционната политика на предаване или телевизия. Нашата битка е медиите да бъдат независими и да няма политик, който да им задава посока на работа”, категоричен бе Мирчев.

Случаят "Петрохан"

На въпрос относно трагедията в Петрохан политическият лидер припомни, че неговата формация първа е поискала разкритие на абсолютно всичко и всички, свързани с казуса.

“Искаме пълно разследване на случилото се в Петрохан - не службите и МВР да ни дават информация на час по лъжичка, а да разкрият абсолютно всичко. Каква е ролята на ДАНС? Колко от хората в хижата са били следени и кои от тях са имали съпричастност към ДАНС? Защо службите са неглижирали подадените сигнали назад във времето? Искаме всичко да бъде разследвано и да се разкрие всеки, който е имал съпричастност към аферата и е направил нещо нередно”, заключи Мирчев.

