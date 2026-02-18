"Оставете глупостите": Янкулов с първи коментар за "Петрохан" и АКФ като министър

Определението, че институциите удобно прехвърлят вината, вместо да анализират собствените си пропуски по случая "Петрохан", е абсурдно. Това заяви в профила си във Facebook номинираният за министър на правосъдието Андрей Янкулов. Повод за реакцията му станаха критиките след публикуването на доклад на МВР по казуса с групата около Ивайло Калушев.

От изнесената информация стана ясно, че през август 2024 г. Антикорупционният фонд (АКФ), където Янкулов е старши правен експерт, е изпратил въпроси по Закона за достъп до обществена информация, свързани със Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ). Директорът на АКФ Бойко Станкушев е поискал информация дали има сигнали срещу организацията на Калушев и какви действия са предприели институциите. Още: Кой е Андрей Янкулов - предложението на Андрей Гюров за вицепремиер и правосъден министър?

След като докладът на МВР беше разпространен в няколко медии, АКФ реагира, като заяви, че фондът е упражнявал граждански контрол, а не натиск върху вътрешното министерство по случая с групата от Петрохан.

"Не ги познавам"

Няколко часа след като беше номиниран от Андрей Гюров за служебен министър на правосъдието, Янкулов написа във Facebook, че не познава членовете на сдружението, не е бил техен дарител или гост и не е участвал в изготвянето на въпросното заявление по ЗДОИ в качеството си на правен експерт към АКФ.

"С истинско изумление вчера научих как "Антикорупционен фонд" е едва ли не някаква всевластна институция, която е в състояние да упражнява натиск върху силовите държавни структури посредством крайно опасния инструмент, именуван "запитване по Закона за достъп до обществена информация". Ако АКФ наистина беше толкова мощна организация, както се привижда тези дни на мнозина, които изглеждат притеснени от нещо, то тогава вече съвсем реалният няколкогодишен постоянен "натиск", който АКФ се опитваше да оказва на същите тези институции да разследват мрежите на "Осемте джуджета" и "Мартин Нотариуса" и куп други казуси, все щеше да е дал някакъв резултат. "Натиск" през множество разкрития, сведения и всякаква друга информация, отнесена до знанието на институциите, а не до едно заявление по ЗДОИ", пише Янкулов. Още: Гюров за вицепремиера Янкулов: Разчитаме да освободи Сарафов от кабинета му (СНИМКИ)

В публикацията си той посочва, че е наясно защо се разгаря "тази атака с нелеп наратив" и призовава отправящите критики да се въздържат от "подобни невероятни логически връзки".