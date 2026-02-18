"НПО-тата да плетат чорапи" - цинизмът на Ваня Григорова, който взриви гражданския сектор (СНИМКИ)

В българския политически елит нараства раздразнението към успешната дейност на неправителствения сектор у нас в последните години и омерзението от дейността на граждански активни хора, които участват с редица доброволни каузи напълно безвъзмездно (представете си). След неколкократните опити за атаки към НПО-сектора от проруската партия "Възраждане", подкрепяни в определени инициативи и от проевропейски политици, през последната седмица нов залп срещу гражданския сектор предизвика мигновена и бурна реакция.

Става въпрос за безобидно изпусната реплика от неуспялата кандидатка за кмет на София и понастоящем общински съветник от БСП Ваня Григорова. В публикация в социалните мрежи тя отправи критики към столичния кмет Васил Терзиев заради дарителската му дейност към "Националната агенция за контрол на защитените територии", свързана със сектантската група на Ивайло Калушев на хижа "Петрохан". Атаката й обаче се обърна към ролята на неправителствените организации като цяло.

"Става въпрос за нещо много по-сериозно - подмяната на легитимните държавни институции от НПО-та и частни фирми, които постепенно през последните над 30 години поемат дейности, в които не трябва да бъдат допускани", пише тя. По думите й също така те "могат да плетат чорапи и да правят спагети, да организират срещи за запознанства, неща от този тип."

Оригиналната й публикация със забележителен размер и смелост в изказа все още е налична без редакции тук.

Всеки ден плетем

Позицията й предизвика гняв и бурни реакции в социалните мрежи на представители на гражданския сектор, които припомнят как самата Григорова е била стипендиант на "Отворено общество" и има синдикално минало, а "синдикатите са форма на гражданско самоорганизиране и натиск отдолу нагоре".

Припомнени бяха и множество кризисни ситуации, в които обществото е разчитало именно на доброволци и организации от неправителствения сектор през последните години, подчертава рекламистът, общественик и писател Радослав Бимбалов. Появиха се хаштагове като #СпагетиЗаГригорова и #ЧорапиЗаГригорова и стотици мемета по темата:

Реагираха и граждански активисти - една от най-известните активистки Аделина Банакиева публикува снимка с иронично описание, в което изпълнява заръките на Григорова - да приготвя спагети:

А една от най-големите платформи, обединяващи граждански и неправителствени организации Форум Гражданско Участие (ФГУ) споделиха ироничен колаж, с който "приеха" предизвикателството да плетат: "Плетем спасителни мрежи там, където държавната грижа понякога се къса - за възрастните хора в отдалечените села, за децата, които имат нужда от подкрепа, за уязвимите, които никой друг не вижда. Плетем мостове. Свързваме гражданите с институциите, защото вярваме, че диалогът, а не забраните, правят една държава силна. Когато е нужно, "поправяме бримките" на системата, като сме коректив и изискваме прозрачност. Плетем общност. Всяка наша кауза, всеки доброволец и защитени права са нишки, които ни държат заедно като общество", написаха от ФГУ.

На този етап няма последваща реакция на Григорова или извинение за думите й към засегнатите организации и представители на гражданския сектор у нас.