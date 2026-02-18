"Този прецедент ще е за кратко" и "няма случайни калинки": Реакциите за състава на кабинета Гюров

След обявяването на проектосъстава на служебния кабинет на Андрей Гюров, социалните мрежи се изпълниха с реакции и анализи по повод предстоящото управление на 106-ото правителство. Actualno.com събра част от водещите коментари и публикации.

Според евродепутата от ЕНП Радан Кънев много от министрите са почтени хора, но е важно да не допускат да бъдат използвани:

Рекламистът и общественик Радослав Бимбалов отчете, че кабинетът е "прецедент за кратко", но и че сред министрите не се виждат "случайни калинки":

Политологът Теодор Славев пък подходи хумористично към смяната на властта:

Според карикатуриста и издател Христо Комарницки правителството може да има по-дълготраен живот, отколкото му се приписва:

Сатирикът и водещ Самуил Петканов, който е и автор на "НЕ!Новините" също използва меме по повод на новата власт:

Влогърът и журналист Ивелин Николов определи министрите като "съвестни хора":

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков похвали премиерът Гюров за "силния отбор", който е събрал:

