Нов обрат: Румяна Бъчварова все пак влиза в правителството на Гюров

Бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова все пак ще стане част от служебното правителство на Андрей Гюров. Очаква се тя да заеме поста на шеф на кабинета на премиера, пише "24 часа". Точно същата длъжност - началник на кабинета на министър-председателя, тя изпълняваше при Бойко Борисов през 2009 г., когато той за първи път стана премиер. През цялата изминала седмица името на Бъчварова се спрягаше за вицепремиер в проектокабинета Гюров.

Румяна Бъчварова е завършила социология в Софийския университет и има дългогодишен опит в областта на маркетинга, медиите, изследванията на публичните политики. Тя е основател и управляващ директор на агенцията за социологически проучвания Market Links (2001 до 2009 г.),

От 2009 г. до 2013 г. е началник на кабинета на министър-председателя, като инициира и осъществява включването на България през 2011 г като съучредител на Глобалната инициатива за партньорство за отворено управление (Open Government Partnership), заедно със САЩ, Великобритания и Бразилия. Като една от първите страни, които се присъединяват към инициативата, България става лидер сред 70+ страни членки в отварянето на своите публични бази данни за гражданите, бизнеса и журналистите.

През 2014 г. Румяна Бъчварова е избрана за народен представител в 43-тото Народно събрание на Република България, а след това е заместник министър-председател по коалиционните отношения и административната реформа (2014–2017 г.) и министър на вътрешните работи (2015–2017 г.) в кабинета "Борисов" 2. През този период България се изкачва в класацията за отворени данни и става част от десетте най-големи европейски страни в областта на отворените данни, както и 16-та в света според Open Knowledge Foundation Open Data Index.

Като заместник министър-председател и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова изиграва важна роля в овладяването на въздействието на миграционната криза върху България. Благодарение на подобрените мерки за управление на границите и миграцията, въведени от министерството, миграционният натиск към страната и югоизточната външна граница на ЕС е сведен до най-ниските си нива от началото на бежанска криза.

През периода 2019–2023 г. Румяна Бъчварова е посланик на Република България в Израел.

