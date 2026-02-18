Денков не вижда ярки политически фигури в служебния кабинет (ВИДЕО)

"Аз не виждам ярки политически фигури. Това, което виждам е опит всеки от тези министри да разбира от работата, за която е назначен и да има опит", каза съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" акад. Николай Денков пред медиите в парламента по повод представения от посочения за служебен премиер Андрей Гюров службен кабинет пред президента Илияна Йотова.

"Това, което виждаме, че има огромни очаквания. Като човек, който е бил в правителства, знам, че задачите са много и са трудни. Това, което очакваме всеки от тези министри да се справи с тези трудни задачи. Освен честни избори - има във всички други сектори задачи, които са неотложни. Ще съдим за всеки един от министрите за това как се е справил със задачите", добави още Денков.

Служебният министър на правосъдието

Той коментира и фигурата на служебния министър на правосъдието в лицето на Андрей Янкулов, като посочи, че той е успял да извади доста неща на бял свят, свързани и с осемте джудета и с холдинга около енергийните босове. "Има защо да бъде там", заяви акад. Денков.