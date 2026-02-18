Политолог: Нито служебен премиер, нито служебен правосъден министър може да смени главния прокурор

Изборите ще се проведат на 19 април, а съставът на служебния кабинет вече е ясен. Премиерът Андрей Гюров представи министрите пред президента Илияна Йотова. Част от имената предизвикаха изненади, особено заради присъствието на представители на неправителствения сектор. Според политологa Георги Киряков най-голямата изненада са хората, дошли от неправителствения сектор. „Хората, които дойдоха от неправителствения сектор – това е голям парадокс. Така наречената гражданска опозиция на всяко управление се оказа част от едно правителство“, обясни той.

Киряков посочи като изненади имената на Стоил Цицелков и Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. „Не толкова имената са важни, а това каква работа ще свършат за обществото до изборния ден. Това е работата на служебния кабинет.“

Докато вицепрезидентът Йотова прие състава на кабинета, президентът Румен Радев го определи като „кабинет с ярко изразени партийни лица“. Според Киряков противоречие няма: „Радев вече е част от партийната битка. Той трябва да каже нещо, трябва да отправи упреци, да привлича гласоподаватели.“

Политически лица в служебен кабинет – проблем ли е?

В кабинета има хора, които имат или са имали политическа принадлежност. Киряков не вижда проблем, ако те спазват конституционните рамки. „Стига да се придържат в конституционните рамки като служебни министри, не е никакъв проблем какви хора са вътре“, каза политологът.

Той обаче предупреди, че служебният кабинет не бива да предприема „резки движения“ или дългосрочни ангажименти, каквито според него са правени в предишни служебни управления. Киряков постави под съмнение амбицията служебният кабинет да се ангажира с темата за главния прокурор. „Нито министър-председателят служебен, нито правосъдният министър може да реши този проблем. Той трябва да се реши от следващото мнозинство в парламента“, категоричеп е той.

Според него подобни заявки надхвърлят задачите на служебната власт. Новият вътрешен министър е наказателен съдия - избор, който Киряков определя като „странен“ за затворената система на МВР. „Дали е добър, или лош, ще видим от действията му. Но за мен това означава, че не той ще управлява вътрешното министерство, а някой друг“, уточни той.

По думите му, ако целта са честни избори, първата стъпка трябва да бъде: „Смяна на шефовете на регионалните управления на полицията. Там е ключовият проблем с изборите.“