"Престъпни експерименти": Сезират прокуратурата за поредното спиране на 6-и блок в АЕЦ "Козлодуй"

"Да, България" ще сезират прокуратурата и ще подготвят предложения към бъдещия служебен министър на енергетиката във връзка с поредното спиране на шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Това обяви Ивайло Мирчев, един от двата съпредседатели на формацията, която е част от "Демократична България" и съответно - от коалицията ПП-ДБ. Причината за всичко това - новината за подмяната на мембранно устройство на сепаратор, което създаде проблеми с работата на централата и през декември.

Това ще е трето спиране на блока в рамките на 3 месеца за един и същи проблем - казус, който вече притеснява енергийните експерти: Трета авария за 3 месеца: Отново спират цял блок на АЕЦ "Козлодуй".

Ивайло Мирчев: Причината е ясна - използване на "побългарени" компоненти

"На 14.02. отново се е скъсало едно от предпазните мембранни устройства на сепаратор-паропрегревателя на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй". За трети път след пускането на блока на 01.12.2025 г., след проведения ремонт. Не бяха дадени никакви обяснения за причините за тези инциденти и мерките за предотвратяване на бъдещи такива нито от ръководствата на АЕЦ и на БЕХ, нито от министъра на енергетиката. Причината обаче е ясна – използване на „побългарени“ компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи", смята Мирчев.

Снимка: БГНЕС

Още: Близо половин милиард лева вече са похарчени за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“

Той нарича това "престъпен авантюризъм". "Само финансовите загуби от 01.12.2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над 55 млн. евро, да не говорим за ненужните термични цикли на основното оборудване, с което се скъсява животът му", твърди Мирчев, цитиран от партийния пресцентър.

"Предстои блокът отново да бъде спрян в разгара на зимата за подмяна на мембранните устройства с изработени от нов материал, отново без съгласуване с никого. Престъпните експерименти продължават. Те вероятно ще станат достояние на целия свят, тъй като сега в централата се провежда международна проверка от експерти на ВАНО (WANO - Световна асоциация на ядрените оператори, бел. ред.)", заяви Мирчев.

Още: АЕЦ Козлодуй на фокус в най-големия Z-канал: Жлъч заради настоящето и бъдещето на централата