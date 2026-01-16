Любопитно:

Избирателни списъци и мъртви души: Правна комисия реши да има коренна промяна

Комисията по правни въпроси прие предложението на ИТН, свързано с избирателните списъци. "За" предложението на ИТН в Изборния кодекс на второ четене гласуваха 10 гласа, "против" - 6 и "въздържали се" - 2. От партията на Слави Трифонов предложиха списъците да се изготвят въз основа на данните на Националния статистически институт от последното преброяване на населението, а не въз основа на регистъра на населението, който се води в общинските администрации по населените места, както е сега. 

Те ще се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината, както е и досега.

Не мина и предложението на ПП-ДБ от избирателните списъци да се изключват лицата, които нямат валидна лична карта към момента на изготвяне на списъците и не са подали заявление за издаване на такава. 

Не мина и предложението на БСП да има активна регистрация и избирателните списъци да се съставят поотделно за всяка избирателна секция въз основа на предоставена от Централната избирателна комисия информация за българските граждани, гласували на последните избори.

Дебатът

Аргументът на ИТН беше свързан с премахване на мъртвите души.

От своя страна Стою Стоев от ПП-ДБ каза, че предложението е неработещо, защото е в провиторечие на европейски регламент и дори да се премахне от българското законодателство, на база регламент тези данни няма да могат да бъдат използавни.

Николета Кузманова от ИТН обясни, че и в Закона за статикитата има изключения и то може да се предвиди. 

Според "Възраждане" предложението на ИТН е компрометирано изначално, защото по думите им НСИ предоставя манипулативни данни. 

Божидар Божанов изрази съмнения, че всички ЕГН-та на български граждани ги има в регистъра на НСИ. Според него не е редно базата данни на нСИ да се превръща в изборен регистър. 

"Това значи, че всеки български гражданин, който има право да гласува, но не се е преброил или по някаква друга причина не е в списъка, ще бъде дописван и в какво ще се превърнат тези списъци, ако след 300 човека се допишат 500", попита Хамид Хамид от "ДПС -Ново начало".

Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК е на мнение, че в България списъците са добри, но има действително разминаване. Активна регистрация е добра в държави с по-висока политическа култура", каза Цицелков.

Деница Китанова
