Избирателни списъци и мъртви души: Правна комисия реши да има коренна промяна

Комисията по правни въпроси прие предложението на ИТН, свързано с избирателните списъци. "За" предложението на ИТН в Изборния кодекс на второ четене гласуваха 10 гласа, "против" - 6 и "въздържали се" - 2. От партията на Слави Трифонов предложиха списъците да се изготвят въз основа на данните на Националния статистически институт от последното преброяване на населението, а не въз основа на регистъра на населението, който се води в общинските администрации по населените места, както е сега.

Те ще се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината, както е и досега.

Не мина и предложението на ПП-ДБ от избирателните списъци да се изключват лицата, които нямат валидна лична карта към момента на изготвяне на списъците и не са подали заявление за издаване на такава.

Не мина и предложението на БСП да има активна регистрация и избирателните списъци да се съставят поотделно за всяка избирателна секция въз основа на предоставена от Централната избирателна комисия информация за българските граждани, гласували на последните избори. ОЩЕ: БСП дава заден: Няма да има изключване от избирателните списъци

Дебатът

Аргументът на ИТН беше свързан с премахване на мъртвите души.

От своя страна Стою Стоев от ПП-ДБ каза, че предложението е неработещо, защото е в провиторечие на европейски регламент и дори да се премахне от българското законодателство, на база регламент тези данни няма да могат да бъдат използавни.

Николета Кузманова от ИТН обясни, че и в Закона за статикитата има изключения и то може да се предвиди.

Според "Възраждане" предложението на ИТН е компрометирано изначално, защото по думите им НСИ предоставя манипулативни данни.

Божидар Божанов изрази съмнения, че всички ЕГН-та на български граждани ги има в регистъра на НСИ. Според него не е редно базата данни на нСИ да се превръща в изборен регистър.

"Това значи, че всеки български гражданин, който има право да гласува, но не се е преброил или по някаква друга причина не е в списъка, ще бъде дописван и в какво ще се превърнат тези списъци, ако след 300 човека се допишат 500", попита Хамид Хамид от "ДПС -Ново начало".

Стоил Цицелков от Обществения съвет към ЦИК е на мнение, че в България списъците са добри, но има действително разминаване. Активна регистрация е добра в държави с по-висока политическа култура", каза Цицелков. ОЩЕ: Правна комисия затвърди скенерите за гласуване: Дебат за тайната на вота и бюлетината