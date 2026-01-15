БСП дава заден: Няма да има изключване от избирателните списъци

Идеята хората, които не са гласували на предходни избори, сега да се регистрират, за да могат да гласуват, е от началото на 51-ото Народно събрание, като целта е да се изчистят избирателните списъци от мъртвите души и да се актуализират избирателните списъци. Към момента правилото е, че всички хора с избирателни права се вписват в избирателните списъци по постоянен адрес. Това е правило. А нашето предложение е било направено в контекст, в който да имаме поне година преди изборите и в момента не е коректно да го поддържаме, защото срокът е кратък. Това заяви депутатът от БСП – Обединена левица Наталия Киселова в ефира на Нова телевизия.

По думите й „когато изборите чукат на вратата да се създава суматоха, че БСП иска да се изключват хора от избирателния списък, не е коректно“. И обясни, че като дойде време за обсъждане на това тяхно предложение, те ще го оттеглят. „Нашето разбиране е било в по-дългосрочен план, когато е било направено“, поясни тя.

Промени в Изборния кодекс

Според нея промените в изборното законодателство трябва да повишават избирателната активност и доверието в процеса. „Нашето разбиране е за сканиращи устройства. По мое мнение обаче ние в момента не сме готови да въведем такива машини“, заяви тя.

Тя обърна внимание на профила на избирателя на последните избори – повече хора са гласували на хартия, отколкото на машина. „Когато се гласува дали на хартия или на машина да се гласува, как после да се гарантира, че няма д а има въздействие дали върху хартията, дали върху машината. Въпросът е как това да се направи в Изборния кодекс“, смята Киселова.