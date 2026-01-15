Войната в Украйна:

БСП дава заден: Няма да има изключване от избирателните списъци

15 януари 2026, 08:27 часа 544 прочитания 0 коментара
БСП дава заден: Няма да има изключване от избирателните списъци

Идеята хората, които не са гласували на предходни избори, сега да се регистрират, за да могат да гласуват, е от началото на 51-ото Народно събрание, като целта е да се изчистят избирателните списъци от мъртвите души и да се актуализират избирателните списъци. Към момента правилото е, че всички хора с избирателни права се вписват в избирателните списъци по постоянен адрес. Това е правило. А нашето предложение е било направено в контекст, в който да имаме поне година преди изборите и в момента не е коректно да го поддържаме, защото срокът е кратък. Това заяви депутатът от БСП – Обединена левица Наталия Киселова в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Разкритие: Властта отдавна се е разбрала за сканиращите машини - чакан е само удобният момент

По думите й „когато изборите чукат на вратата да се създава суматоха, че БСП иска да се изключват хора от избирателния списък, не е коректно“. И обясни, че като дойде време за обсъждане на това тяхно предложение, те ще го оттеглят. „Нашето разбиране е било в по-дългосрочен план, когато е било направено“, поясни тя.

Промени в Изборния кодекс

Според нея промените в изборното законодателство трябва да повишават избирателната активност и доверието в процеса. „Нашето разбиране е за сканиращи устройства. По мое мнение обаче ние в момента не сме готови да въведем такива машини“, заяви тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Промените в Изборния кодекс: Нов опит за заседание на правната комисия?

Тя обърна внимание на профила на избирателя на последните избори – повече хора са гласували на хартия, отколкото на машина. „Когато се гласува дали на хартия или на машина да се гласува, как после да се гарантира, че няма д а има въздействие дали върху хартията, дали върху машината. Въпросът е как това да се направи в Изборния кодекс“, смята Киселова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
машинно гласуване предсрочни парламентарни избори Наталия Киселова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес