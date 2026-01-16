Правна комисия затвърди скенерите за гласуване: Дебат за тайната на вота и бюлетината

След като вчера правна комисия прие предложение за въвеждане на оптични устройства за сканиране на бюлетините, днес комисията гласува на второ четене още един текст от Изборния кодекс, свързан с тях. "За" него вота си в комисията дадоха 11 депутати, "против" бяха 7, "въздържали се" - нямаше. Предложението е на работната група по законопроекта и с него машинното гласуване бива заменено с оптичните устройства.

Текстът гласи следното: "Отпечатването на бюлетините, и свързаните с тях дейности се възлага и контролира от Централната избирателна комисия. Министерският съвет координира дейността на органите на изпълнителната власт във връзка с материално-техническото осигуряване на изборите и подготовката на оптичните устройства за сканиране на бюлетини. Оптичните устройства за сканиране на бюлетини се съхраняват при условия и по ред, определени с решение на Министерския съвет".

Същевременно в сега действащото законодателство в същия текст е описано и кой отговаря за машинното гласуване и машините за гласуване, т.е. в новия текст няма и дума за машинен вот. Окончателното решение, разбира се, е на пленарна зала.

Дебатът за тайната на вота и бюлетината

Дебатът за скенерите повдигна Надежда Йорданова от ПП-ДБ, която попита каква технология е в главите на управляващите, както и как ще изглежда бюлетината, за да бъде сканирана.

Лидерът на „Да, България“ попита как ще се пази тайната на вота, при положение, че бюлетината няма да се сгъва.

Божанов попита има ли яснота какво ще представлява в подробности този скенер. „Ако няма, няма как да обсъждаме, че той ще бъде въведен на изборите след два месеца“, добари Божанов.

"Тайната на вота е воля на самия избирател", допълни депутатът от ИТН Николена Кузманова.

"Възраждане" също поискаха да разберат как ще изглеждат бюлетините и как ще се извършва гласуването.

Мнението на експертите

Според експерти в други държави бюлетините са държани в специални папки, като според нея има редица детайли, които трябва да бъдат уточнени по бюлетината.

Участник в секционна комисия обърна внимание, че най-тежката роля се пада именно на членовете на СИК. Според представителят на комисия членовете в секциите ще се превърнат в консултанти.

