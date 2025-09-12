"Изгоря последната надежда за правова държава": Кирил Петков зове за бунт след делото за Коцев (ВИДЕО)

Това беше безобразно дело, абсолютно съм възмутен и апелирам към всички свободни българи още днес да излязат в 18.30 ч. на площада, защото това вече не може да се трае. Това коментира пред журналисти бившият лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков след като съдът остави варненския кмет Благомир Коцев в ареста. По думите му или излизаме всички на улицата да им покажем, че свободните хора са повече, или тръгваме по пътя на Грузия и политическите затворници.

Последната надежда за правова държава

Според него днес е изгоряла последната надежда, че живеем в правова държава.

"Това, което видяхме днес след толкова силни аргументи на защитата, абсолютно неподготвена прокуратура. Те бяха като някои двойкари, които нямаха три аргумента заедно да ги сложат един върху друг и съдията свърши работата на прокуратурата", смята Петков.

Според него, когато загубим съдебната система напълно, ние вече нямаме правов ред, имаме хаос.

Решението на съда

Софийският градски съд (СГС) реши на 12 септември да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Днес СГС разгледа искане за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража" на градоначалника на морската столица, който бе задържан в началото на юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в общината. Заедно с него в ареста вече втори месец са общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов. ОЩЕ: Съдът реши: Благомир Коцев остава в ареста