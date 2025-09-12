Съдът реши: Благомир Коцев остава в ареста

Софийският градски съд (СГС) реши на 12 септември да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Днес СГС разгледа искане за изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража" на градоначалника на морската столица, който бе задържан в началото на юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) в общината. Заедно с него в ареста вече втори месец са общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов.

Съдът прие първоначалните показания на Диан Иванов, отчете и тези на Пламенка Димитрова

В средата на юли, след дълги часове обсъждане, Софийският апелативен съд (втора инстанция) реши да остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кателиев и Николай Стефанов, а бизнесмена Ивайло Маринов бе пуснат с подписка. Те обжалваха решението на Софийския градски съд, който ги бе оставил за постоянно в ареста. Четиримата са обвинени в участие в организирана престъпна група с цел вземане на подкупи, пране на пари и искане на процент от обществена поръчка, като доказателствата се базират единствено на сигнал от бизнесдамата Пламенка Димитрова. Самата обществена поръчка не е спечелена от нея.

Съдия Ани Захариева посочи днес - при третия опит на защитата на Коцев да го освободи - че не съществува опасност от укриване, но не така стоял въпросът относно опасността от извършване на престъпление от страна на варненския кмет. Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя, цитирана от БТА.

Снимка: БГНЕС

Един от ключовите свидетели срещу Коцев - бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов - вече оттегли показанията си срещу него. В случая обаче Софийски градски съд е приел първоначалните показания на Диан Иванов. Съдиите не ги смятат за дискредитирани, въпреки че той се е отказал от тях.

Съдът прие за достоверни и показанията на Пламенка Димитрова, която твърди, че е била заплашвана. Съдия Ани Захариева посочи, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмените доказателства по делото.

СГС не се съгласи с доводите на защитата, че прокуратурата не върши нищо по разследването. Обвиненията срещу Коцев са работни и в процеса на разследване може да претърпят промени, аргументираха се съдиите относно прокурорските разпити на свидетели по странични въпроси.

Всичко това се случва на фона на поредица от масови протести в София, Варна и няколко европейски града в подкрепа на Благомир Коцев.

Делото "Коцев": обвинения, твърдения и абсурди

Срещу Благомир Коцев и съветниците от Варна са повдигнати две обвинения:

участие в организирана престъпна група, действала на територията на гр. Варна от м. юли 2024 г. до 19.11.2024 г., с цел съгласувано да извършват престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари, като групата е създадена с користна цел и в нея участват длъжностни лица ( само по това обвинение е привлечен и Ивайло Маринов );

); през м. август 2024 г. в съучастие като извършители поискали сума, равняваща се на 15% без ДДС от 1 523 446 лв., представляваща стойността на обществена поръчка, в замяна на влияние при вземането на решение от длъжностно лице, във връзка със службата му.

В основата на процеса са показанията на Пламенка Димитрова - бизнесдама от морската столица, която твърди, че е станала жертва на натиск и рекет от страна на Благомир Коцев. През 2024 г. тя кандидатства за поръчка „Приготвяне и доставка на готова храна, ежедневно за нуждите на социалните услуги за деца и пълнолетни лица към Община Варна, включително и доставка на готова храна за деца и пълнолетни лица, нуждаещи се от специфичен режим на хранене". Само че фирмата ѝ "Залива 47-СП" АД не успява да я спечели - договорът е възложен на "Корект груп кетъринг", където съсобственик е един от задържаните - Ивайло Маринов. Тя обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията и пред съда, но резултатът не се променя.

Снимка: БГНЕС

Нейни фирми са печелили обществени поръчки за десетки милиони левове по време на управлението на ГЕРБ във Варна, а след ареста на кмета Коцев името ѝ бе свързвано с партията на Бойко Борисов: Фирмите от делото срещу Коцев са отстранени от обществена поръчка за 4,7 млн. лв.

Важен детайл от делото е, че то не се гледа във Варна, а в София - заради наличието на неизвестен народен представител, т.е. лице с имунитет. В такъв случай компетентна е Софийска градска прокуратура: Магистрати от делата срещу Еврото, Нотариуса и Божков стават заместници в най-важната прокуратура.

По делото беше намесено името на бившия финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев. На четвърти разпит, проведен през юни, Пламенка Димитрова вече не е посочила директно Асен Василев като част от престъпната схема. Вместо това е заявила, че става дума за неизвестно лице с имунитет. По думите ѝ - тя е чула по индиректен път, че предполагаемите пари от подкупа е трябвало да стигнат до Коцев: Защитата на Коцев: Ще излезе от ареста, ако каже името на Асен Василев (ВИДЕО).

Защитата с нови доказателства

Снимка: БГНЕС

Адвокатите на Благомир Коцев представиха нови доказателства пред съда, които показват данни за упражняван натиск от страна на Антикорупционната комисия срещу свидетели като бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов.

Представен е бил и сигналът на Асен Василев срещу Пламенка Димитрова, която бившият министър съди за набеждаване. Прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство срещу нея, тъй като в показанията ѝ нямало данни Василев да е участвал в престъпление, предаде Инициатива "Правосъдие за всеки", която отново следеше изкъсо съдебното заседание.

Прокуратурата не е възразила срещу приобщаването на тези доказателства към делото за мярката срещу Благомир Коцев, но е представила свои собствени. Съдържанието им не е известно до момента. Ясно е, че те представляват писма на КПК до Община Варна.

Няма предадена или получена сума пари, а показанията на свидетелите са "абсурдни и противоречиви", казаха адвокатите на тримата задържани.