Изкуква и се прибира: Борисов за изявите на президента, иска ГЕРБ да бъдат готини (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обърна внимание по време на среща с кметове във Велико Търново, че президентът винаги има запазено място в медиите и дори го сравни с часовниците с кукувица, че излиза, изкукква и се прибира. Борисов коментира и евентуалния политически проект на Румен Радев. "Малко стана едно време като при царя - всеки ме питаше кога царят ще излиза, ще скача ли, ще прави ли партия. Единственото, което ще ме разочарова е, че е използвана толкова време президентската институция да се води нечестна политическа кампания", посочи Борисов.

Той попита и дали Радев е казал нещо за любимия си кмет Терзиев за кризата в боклука и отчете, че всеки ден е критикувал правителството. "Там връзката е по Държавна сигурност", добави още Борисов.

Той отправи критика и към президента и във връзка с критиката му към еврозоната. "Представяте ли си реакцията на Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната. Към всичките умни и красиви се обръщам - какво щеше да бъде наречено това правителство, този премиер, този лидер на ГЕРБ", попита Борисов.

Призив към ГЕРБ да са готини и ведри

Лидерът на ГЕРБ призова колегите си от ГЕРБ да са ведри и готини, защото са победители.

"Вие сте направили всичко добро, което е станало последните 12 години. Всеки, който си позволява да ни обижда, му се смеят", добави Борисов и посочи, че новата цел на партията е модернизацията на страната.

По думите му по стар герберски обичай колегите му в партията започват да говорят какво е направено - улици, детски градини, зали.

Антикорупционната комисия

Той коментира и дебата за закриването на КПК и предложенията, които трябва да бъдат разгледани на правна комисия.

"Какво ни предлагат освен техните лични амбиции да имат репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме", заяви Борисов по адрес на ПП-ДБ и подчерта, че ГЕРБ никога не са ползвали такива методи. ОЩЕ: ПП-ДБ с нови действия срещу Сарафов: Готвят изненада в правна комисия