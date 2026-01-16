Любопитно:

ПП-ДБ с нови действия срещу Сарафов: Готвят изненада в правна комисия

16 януари 2026, 10:41 часа 307 прочитания 0 коментара
ПП-ДБ с нови действия срещу Сарафов: Готвят изненада в правна комисия

"Сарафов незаконно в кабинета си повече от половин година. Ще настояваме и правна комисия да разгледа предложената декларация на 51-ото Народното събрание, с която се настоява ВСС да изпълни Законът за съдебната власт, незабавно да избере нов временно изпълняващ функциите главен прокурор и Сарафов незабавно да освободи кабинета", каза съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 51-ото Народно събрание Надежда Йорданова пред медиите в парламента. 

"Преди минути видяхме, че се предлага в правна комисия да се гледат законопроектите за закриване на КПК. Тази комисия, която направи много безобразия, включително и незаконното държане на кмета на Варна. Всички тези безобразия бяха възможни със силната подкрепа и съдействие на прокуратурата", коментира Йорданова. ОЩЕ: ГЕРБ предложи закриване на Антикорупционната комисия с различни идеи от тези на Пеевски

Мисия от ЕП идва в България заради ареста на Коцев

Лена Бориславова от "Продължаваме промяната" обяви, че в края на този месец в България пристига специално установителна мисия на Renew Europe от ЕП, които ще се занимаят с действията на българските правоохранителни органи по делата, свързани с преследване на политически опоненти. "Имам предвид Благомир Коцев, Никола Барбутов и други представители на "Продължаваме промяната", заяви Бориславова. Според нея това, което се случва, е използването на българската наказателно-правна система и органи срещу политически опоненти.

Междувременно Божидар Божанов коментира, че друг инструмент за безазконие е КПК. "С г-жа Бориславова пуснахме един сигнал, че Антон Славчев и други хора са оказвали натиск върху свидетели на лъжесвидетелстват. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверка на този случай на КПК, т.е. антикорупционната комисия ще разследва антикорупционната комисия за незаконно поведение", заяви Божанов.

Третият мандат

От ПП-ДБ коментираха и връщането на третия мандат от страна на АПС, като определиха хода като разумен. "Ясно е, че в този парламентняма ситуация и конструкция, която да издигне управляващо мнозинство и да направи правителство. Разумен ход на колегите от АПС", коментира Божидар Божанов. Според формацията решение на президента е датата за изборите. ОЩЕ: "Ние първи надигнахме глас от площадите за явлението, което се задава": АПС върна веднага третия мандат на Радев

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Борислав Сарафов Надежда Йорданова трети мандат Лена Бориславова Божидар Божанов 51 Народно събрание КПК
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес