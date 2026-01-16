ПП-ДБ с нови действия срещу Сарафов: Готвят изненада в правна комисия

"Сарафов незаконно в кабинета си повече от половин година. Ще настояваме и правна комисия да разгледа предложената декларация на 51-ото Народното събрание, с която се настоява ВСС да изпълни Законът за съдебната власт, незабавно да избере нов временно изпълняващ функциите главен прокурор и Сарафов незабавно да освободи кабинета", каза съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 51-ото Народно събрание Надежда Йорданова пред медиите в парламента.

"Преди минути видяхме, че се предлага в правна комисия да се гледат законопроектите за закриване на КПК. Тази комисия, която направи много безобразия, включително и незаконното държане на кмета на Варна. Всички тези безобразия бяха възможни със силната подкрепа и съдействие на прокуратурата", коментира Йорданова. ОЩЕ: ГЕРБ предложи закриване на Антикорупционната комисия с различни идеи от тези на Пеевски

Мисия от ЕП идва в България заради ареста на Коцев

Лена Бориславова от "Продължаваме промяната" обяви, че в края на този месец в България пристига специално установителна мисия на Renew Europe от ЕП, които ще се занимаят с действията на българските правоохранителни органи по делата, свързани с преследване на политически опоненти. "Имам предвид Благомир Коцев, Никола Барбутов и други представители на "Продължаваме промяната", заяви Бориславова. Според нея това, което се случва, е използването на българската наказателно-правна система и органи срещу политически опоненти.

Междувременно Божидар Божанов коментира, че друг инструмент за безазконие е КПК. "С г-жа Бориславова пуснахме един сигнал, че Антон Славчев и други хора са оказвали натиск върху свидетели на лъжесвидетелстват. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверка на този случай на КПК, т.е. антикорупционната комисия ще разследва антикорупционната комисия за незаконно поведение", заяви Божанов.

Третият мандат

От ПП-ДБ коментираха и връщането на третия мандат от страна на АПС, като определиха хода като разумен. "Ясно е, че в този парламентняма ситуация и конструкция, която да издигне управляващо мнозинство и да направи правителство. Разумен ход на колегите от АПС", коментира Божидар Божанов. Според формацията решение на президента е датата за изборите. ОЩЕ: "Ние първи надигнахме глас от площадите за явлението, което се задава": АПС върна веднага третия мандат на Радев