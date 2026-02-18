Кой е Емил Дечев - предложението на Андрей Гюров за вътрешен министър?

Съдия Емил Дечев е преложен за служебен министър на вътрешните работи в кабинета на Андрей Гюров. Дечев е юрист и магистрат, който е работил както в съдебната система, така и в изпълнителната власт. Той е магистър по право в СУ „Св. Климент Охридски“.

Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд. Емил Дечев беше зам.-министър на правосъдието в няколко служебни и редовни правителства.

В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на премиера Кирил Петков, но бе освободен от длъжността зам.-министър на правосъдието през април 2024 г. със заповед на служебния министър-председател Димитър Главчев.

През декември 2025 г. той трябваше да гледа делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов по обвинението срещу тях, че са заплашвали бившия министър на електронното управление Александър Йоловски. По искане на прокуратурата Дечев се отведе от делото.

Преди да се отведе съдия Дечев обясни, че заради кариерата си като магистрат е бил канен и е бил зам.-министър на правосъдието и в кабинета на Николай Денков, както и в две служебни правителства, като поканите са идвали само от различните министри на правосъдието и не дължи това на Кирил Петков, с когото не се познават.

