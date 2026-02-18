Спорт:

"Работата срещу Telegram (Телеграм), искаме отново да подчертаем пред висшестоящите, които четат това, се възприема от доброволците и войниците на фронтовата линия като подготовка за сделка. Тя е тиха, неизречена, под измислени предлози и в рамките на общи споразумения за намаляване на възможностите на руската армия в замяна на намаляване на военния потенциал на Украйна. Така че, дори не е група от нашите елити, която събира негативизъм, а по-скоро, като цяло, това се възприема като сделка със Запада". Това пише в своя (уж) аналитична публикация руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". 

Във въпросния анализ се обяснява как Телеграм е работеща платформа за комуникация и е безумно когато нещо работи да бъде спирано, особено при война. "Именно комбинираните комуникационни проблеми доведоха до локалните офанзиви на Въоръжените сили на Украйна в южната част на Купянското направление и в Запорожкия сектор през последните дни. Ние не сме си го измислили - фронтови войници от различни части на фронта ни го казаха. Нашите хора умират там. Нашите другари. И ако нашето мрънкане може да промени нещо дори малко, тогава не е било напразно, че всички сме се събрали тук", пише "Два майора".

Но в последната публикация в канала за 17 февруари, 2026 година, има и заключение за мирните преговори в Женева, че са просто "бърборене": "В действителност, ходът на преговорите се влияе от ситуацията на фронта и икономическия потенциал на страните. И тези два фактора са решаващи".

Белгород страда най-много от руска страна

Междувременно, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA направи геолокализация на поредни кадри от украински удари срещу Белгород. Цел е била най-малката ТЕЦ в областта - Мичуринската. Кадрите показват щети в газотурбинния агрегат на централата.

Според ASTRA обаче тези щети не засягат топло- и електрозахранването на Белгород, тъй като Мичуринската ТЕЦ е източник на ток и енергия предимно за производствените и административните съоръжения на завода "Беленергомаш" (БЗЕМ). Официално основна негова дейност е производство на съединителни елементи за тръбопроводи.

