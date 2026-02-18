Спорт:

Нови детайли: Показания на родителите хвърлят светлина защо децата им са живеели с Калушев

Нови детайли: Показания на родителите хвърлят светлина защо децата им са живеели с Калушев

Показания на родителите пред разследващите хвърлят яснота как и защо децата им се живели с Ивайло Калушев. На брифинг днес бяха изнесени нови данни от разследването на тежките криминални инциденти на хижа "Петрохан" и под връх Околчица. Припомянем, че на 2 февруари в района на хижа "Петрохан" бяха намерени три тела на мъже. Преди това е подаден сигнал за пожар в хижата. Установено беше, че жертвите са Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев.

На 9 февруари в района под връх Околчица беше намерен кемперът на собственика на хижата Ивайло Калушев, а в него бяха открити още три тела - на Калушев, на 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Разказите на родителите

По отношение на Александър Макулев – от разпита на баща му Яни се установява, че преди около 4-5 години Александър е отишъл да живее в „Петрохан“ при Калушев, като е бил ученик в частно училище „Космос“ с онлайн обучение. Причините за оставането му в хижата са свързани със семейни проблеми и затруднения в бизнеса. Бащата заявил, че за последно е видял сина си през ноември 2025 г., а през януари 2026 г. са разговаряли по телефона чрез приложението „Сигнал“.

Сестрата на убитото дете – Елизабета, заявява, че е посещавала хижа „Петрохан“ през април или май 2025 г. и е видяла брат си само веднъж за около пет минути.

Бащата на Николай Златков посочва при разпита, че синът му не е искал да посещава училище заради проблеми в учебната среда. Майката разкрива, че е местен в няколко учебни заведения и имал поведенчески и адаптационни затруднения.

Бащата Валери Андреев твърди по време на разпита, че причините за оставянето на сина му при Калушев са свързани с употреба на марихуана и отклоняване към неподходяща среда. По негови думи съпругата му е изтеглила средства от банкови сметки и сейф в размер на около 750 000 евро, които през годините били предоставяни за финансиране на дейността на Калушев.

Разпитан е и директорът на частното училище, в което се обучавало убитото 15-годишно дете. Татяна Захариева посочва, че момчето първоначално е записано в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г., като завършва седми клас. За учебната 2024/2025 г. е записан в редовна форма на обучение, но през последните две години посещавал занятията рядко.

Родителите уведомявали учебното заведение писмено за отсъствията му. За учебната 2024/2025 г. са отчетени 106 извинени отсъствия, а за учебната 2025/2026 г. има 45 извинени отсъствия от родителите за първия срок. На 14 декември 2025 г. бащата подава молба за отписване на момчето от училището.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
