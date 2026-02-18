Нови детайли: Показания на родителите хвърлят светлина защо децата им са живеели с Калушев

Показания на родителите пред разследващите хвърлят яснота как и защо децата им се живели с Ивайло Калушев. На брифинг днес бяха изнесени нови данни от разследването на тежките криминални инциденти на хижа "Петрохан" и под връх Околчица. Припомянем, че на 2 февруари в района на хижа "Петрохан" бяха намерени три тела на мъже. Преди това е подаден сигнал за пожар в хижата. Установено беше, че жертвите са Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев.

На 9 февруари в района под връх Околчица беше намерен кемперът на собственика на хижата Ивайло Калушев, а в него бяха открити още три тела - на Калушев, на 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Разказите на родителите

По отношение на Александър Макулев – от разпита на баща му Яни се установява, че преди около 4-5 години Александър е отишъл да живее в „Петрохан“ при Калушев, като е бил ученик в частно училище „Космос“ с онлайн обучение. Причините за оставането му в хижата са свързани със семейни проблеми и затруднения в бизнеса. Бащата заявил, че за последно е видял сина си през ноември 2025 г., а през януари 2026 г. са разговаряли по телефона чрез приложението „Сигнал“.

Сестрата на убитото дете – Елизабета, заявява, че е посещавала хижа „Петрохан“ през април или май 2025 г. и е видяла брат си само веднъж за около пет минути.

Бащата на Николай Златков посочва при разпита, че синът му не е искал да посещава училище заради проблеми в учебната среда. Майката разкрива, че е местен в няколко учебни заведения и имал поведенчески и адаптационни затруднения.

Бащата Валери Андреев твърди по време на разпита, че причините за оставянето на сина му при Калушев са свързани с употреба на марихуана и отклоняване към неподходяща среда. По негови думи съпругата му е изтеглила средства от банкови сметки и сейф в размер на около 750 000 евро, които през годините били предоставяни за финансиране на дейността на Калушев.

Разпитан е и директорът на частното училище, в което се обучавало убитото 15-годишно дете. Татяна Захариева посочва, че момчето първоначално е записано в самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г., като завършва седми клас. За учебната 2024/2025 г. е записан в редовна форма на обучение, но през последните две години посещавал занятията рядко.

Родителите уведомявали учебното заведение писмено за отсъствията му. За учебната 2024/2025 г. са отчетени 106 извинени отсъствия, а за учебната 2025/2026 г. има 45 извинени отсъствия от родителите за първия срок. На 14 декември 2025 г. бащата подава молба за отписване на момчето от училището.