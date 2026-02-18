Естония допуска разполагането на ядрено оръжие

Естония е готова да приеме ядрени оръжия на съюзниците от НАТО на своя територия, ако е необходимо, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна, цитиран от ERR. „Не сме против разполагането на ядрени оръжия на наша територия. Нямаме доктрина, която би изключила това, ако НАТО сметне за необходимо, в съответствие с нашите отбранителни планове, да разположи например ядрени оръжия на наша територия“, каза той.

В Швеция заговориха за създаването на собствено ядрено оръжие

Ядрени оръжия

Естония не притежава собствени ядрени оръжия. През септември 2025 г. естонският министър на отбраната Хано Певкур заяви, че Естония е готова да приеме на своя територия британски изтребители, способни да носят ядрени бойни глави. По-рано изданието Bloomberg съобщи, че европейските страни обсъждат създаването на собствена система за ядрена отбрана за първи път от края на Студената война, тъй като Съединените щати вече не са надежден военен партньор.

Още: Глас от ООН: Рискът от ядрен конфликт е най-висок от Студената война насам

Ядрен чадър

В момента Европа е защитена от американския „ядрен чадър“, състоящ се от американски оръжия, разположени на континента. Само Обединеното кралство и Франция притежават собствени ядрени оръжия.

На 15 февруари 2026 г. полският президент Карол Навроцки заяви, че страната трябва да се стреми към разработване на собствени ядрени оръжия. В отговор на въпрос за евентуалните действия на Москва, ако Полша започне работа по ядрена програма, Навроцки каза: „Русия може да реагира агресивно на всичко“.

Проф. Георги Касчиев: Историята с "Буревестник" е пропаганден блъф за сплашване на хора