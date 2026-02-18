Тежки, но делови: Русия обяви края на втория кръг преговори в Женева (ВИДЕО)

Вторият кръг от преговорите между Украйна, Русия и САЩ, който се проведе днес в хотел "Интерконтинентал" в Женева, приключи преди минути. Срещата се проведе при закрити врати и продължи около два часа. Швейцарският външен министър Иняцио Касис присъства на откриването на тристранните преговори в качеството му на представител на страната домакин.

Съветникът на Владимир Путин - Владимир Медински, който е начело на руската делегация, определи преговорите като "тежки, но делови", и добави, че "скоро" ще се проведе нов кръг.

Припомняме, че междувременно украинският президент Володимир Зеленски разкритикува позицията на Вашингтон. В интервю за американското издание Axios той заяви, че смята за "несправедливо" президентът на САЩ Доналд Тръмп публично да иска отстъпки от Украйна, а не от Русия. Той добави, че се надява "това да е просто тактика, а не окончателно решение".

