Лайфстайл:

Тежки, но делови: Русия обяви края на втория кръг преговори в Женева (ВИДЕО)

18 февруари 2026, 12:18 часа 367 прочитания 0 коментара
Тежки, но делови: Русия обяви края на втория кръг преговори в Женева (ВИДЕО)

Вторият кръг от преговорите между Украйна, Русия и САЩ, който се проведе днес в хотел "Интерконтинентал" в Женева, приключи преди минути. Срещата се проведе при закрити врати и продължи около два часа. Швейцарският външен министър Иняцио Касис присъства на откриването на тристранните преговори в качеството му на представител на страната домакин.

Съветникът на Владимир Путин - Владимир Медински, който е начело на руската делегация, определи преговорите като "тежки, но делови", и добави, че "скоро" ще се проведе нов кръг.

Още: Украйна да се подчини - ще спечели само ако е част от Русия: Кремъл доказа, че преговорите са заблуда (ОБЗОР - ВИДЕО)

Припомняме, че междувременно украинският президент Володимир Зеленски разкритикува позицията на Вашингтон. В интервю за американското издание Axios той заяви, че смята за "несправедливо" президентът на САЩ Доналд Тръмп публично да иска отстъпки от Украйна, а не от Русия. Той добави, че се надява "това да е просто тактика, а не окончателно решение".

Източници от срещата в Женева: Преговорите за мир в Украйна са в задънена улица

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
мирни преговори война Украйна мир Украйна Владимир Медински
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес