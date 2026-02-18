Свети убийци: В Русия рисуват войници по иконите (СНИМКИ)

Художниците на Руската православна църква все по-често добавят изображения на руски войници, загинали във войната с Украйна, към изображения на светци и църковни стенописи. Един от случаите е в църква в Псковска област, в която са се появили икони, изобразяващи руски войници. До изображенията на Свети Николай Чудотворец и свещеномъченик Рустик Парижки, те изобразяват двама паднали участници във войната в Украйна: подофицер Николай Савченко и старши лейтенант Руслан Шейка.

Отишъл да се бие в Украйна: Оправдаха руснак, опитал да продаде детето си

Тенденция

Това се е превърнало в църковна тенденция: иконографи, лоялни към Руската православна църква, редовно изобразяват войници, които са се сражавали, а свещениците благославят тези произведения и четат молитви за победа пред тях, пише телеграм-каналът "Можем объяснить".

Още: Плащаш или те убиват: Свидетелства на руски военен за командването му (ВИДЕО)

През октомври 2023 г. иконописецът Александър Просвирнов от Самарска област, по молба на настоятеля на местен храм, нарисува икона на Иля Муромец. Зад образа на светеца той изобрази войници, загинали при ракетен удар в Макеевка.

През януари 2026 г. в Брянската епархия беше осветена икона с имената на руски войници. В същия ден ректорът на църквата отслужи молебен „за бързото даряване на победата“.

Къде без Путин

През август 2025 г. се появи изображение от картината на Андрей Грачов „Бог е наш съдия“, стилизирано като икона. В картината художникът изобразява фигури от руската история – Пугачов, Суворов, Екатерина II и Достоевски – редом с настоящия диктатор, издирван от Международния наказателен съд в Хага Владимир Путин, както и съвременни „символи на саможертва“ – Захарченко, „Моторола“, „Гиви“ и Пригожин.

Още: Голи на снега, висят с главата надолу и ядат сняг: Русия наказва брутално дезертьорите в армията (ВИДЕО 18+)

„Иконата на съвременната руска политическа религия най-накрая е намерена“, коментира творбата свещеник Андрей Кордочкин.

В традицията на Руската православна църква появата на такива икони често е първата стъпка към почитането на техните фигури като светци. Това се случи със Сталин: първо той беше изобразен върху икони на Матрона Московска като персонаж от нейния живот, след това като част от икони, посветени на Победата, а по-късно самият Сталин започна да бъде изобразяван като светец.

Убил собствената си майка: Най-младият руски войник бе убит в Украйна

Патриаршията подкрепя подобни инициативи. Кирил нарече войниците, загинали в Украйна, безгрешни, тоест по същество светци. През септември 2025 г. той заяви, че смъртта на украинския фронт „отмива всички грехове, които човек е извършил“. Припомняме, че голяма част от воюващите в руската армия са осъдени за убийства и изнасилвания престъпници.

Убил сина си, изнасилил дъщеря си - "героите" във войната на Путин (СНИМКИ)