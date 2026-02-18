Шеф в ЦСКА изненада: Лудогорец е от добрите отбори, по-добре е, че ще играем във формат с два мача

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков смята, че за отбора на "червените" е по-добре, че ще се изправи срещу Лудогорец във формат с два мача на полуфиналите за Купата на България. Мнението му идва донякъде изненадващо, тъй като на хартия разградчани са фаворити, а за "армейците" изглежда по-трудно да се справи с този съперник в два мача, отколкото в един, в който е по-вероятно да се стигне до изненада.

Лудогорец е "един от добрите отбори в България", смята Бойко Величков

Величков определи Лудогорец като "един от добрите отбори" в България - изказване, което прозвуча смекчително предвид това, че разградчани спечелиха требъл през миналия сезон, а в момента продължават участието си и във втория по сила турнир на УЕФА. "Жребий като жребий. Който и противник да ни се беше паднал, щяхме да говорим едно и също. Лудогорец е един от добрите отбори в България и очаквам интересни сблъсъци" заяви Величков.

Попитан дали това тежко препятствие ще промени плана на ЦСКА, той каза: "Докато Лудогорец е в играта, е препятствие, както и другите, разбира се. Нашата програма не се променя. Имаме ясно изразена цел и път. Знаем, че този път няма да е лек, имаме нашата си работа за вършене. Приемаме предизвикателството именно по този начин. От нас се иска да продължим в същия дух - да пробваме и да успяваме да надграждаме."

Попитан дали за ЦСКА е по-добре да се изправи срещу Лудогорец в два мача, той отговори: "Според мен по-добрият вариант е това."

